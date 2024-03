C’è posta per il ministro. Il ’caso’ Villa Caprile torna in Parlamento. Altra interrogazione

Non una, ma due interrogazioni sono depositate in Parlamento affinché il Ministero della cultura verifichi la correttezza, sia formale che sostanziale – entrando nel merito del progetto – relativa alla riqualificazione dei giardini storici di Villa Caprile. Dopo quella del 9 gennaio, i parlamentari del gruppo Alleanza Verdi Sinistra alla Camera – Devis Dori e Luana Zanella – ne hanno firmata un’altra in data 12 marzo 2024, aggiornando, rafforzandolo, il contenuto della precedente. In estrema sintesi – oltre ad argomentare l’impatto estetico di soluzioni adottate e a prefigurare il possibile danno ad un patrimonio di assoluto pregio, espressi con la prima interrogazione – gli onorevoli richiamano l’attenzione per una verifica anche riguardo i progettisti, firmatari dell’esecutivo: secondo Dori e Zanella i professionisti citati nella interrogazione non avrebbero i titoli necessari per affrontare la delicata operazione e quindi, essere a monte, non adeguati. Nell’elevare dubbi circa il possesso in capo agli incaricati di tutti i requisiti previsti dalla normativa – in particolare dal codice dei beni culturali decreto legislativo n. 42 del 2004 e dal codice degli appalti, decreto legislativo n. 36 del 2023 – i due onorevoli concludono l’interogazione chiedendo se : "i ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non intendano adoperarsi, in accordo con la provincia di Pesaro e Urbino, per un’ampia revisione del progetto di restauro dei giardini storici di Villa Caprile, nonché con riguardo alle verifiche di competenza circa l’affidamento dei relativi lavori".

Questa pressione politica è iniziata da quando in città alcune associazioni – Lupus in Fabula e Italia Nostra – in sintonia con due professori universitari, esperti in selvicoltura – Fabio Salbitano e Carlo Urbinati – sono uscite pubblicamente per ottenere rassicurazioni e un confronto sugli atti con la Provincia, senza riuscire. La Provincia, il 30 gennaio, ha replicato sul Carlino smentendo le critiche, illustrando per sommi capi il progetto, sottolineando l’avallo che il progetto ha ottenuto dalla Sovrintendenza delle Marche. Ma il 6 marzo la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori è andata deserta: alle già espresse perplessità legate al tipo di interventi e ai titoli dei professionisti, le associazioni hanno aggiunto il timore per la tempistica a rischio: trattandosi di risorse erogate in seno alla progettualità Pnrr è noto che questa deve arrivare ad un collaudo in tempi strettissimi: ad oggi c’è meno di un anno per fare i lavori e collaudarli. Il pericolo, altrimenti, sarebbe di rimettere i soldi vinti: i 1,3 milioni di euro.

Il dirigente Bartoli ha replicato smentendo il rischio: "Procederemo ad un affidamento diretto, come permette la legge, e consegneremo per tempo la riqualificazione e la valorizzazione dei giardini di Villa Caprile". Ma cosa, nel particolare, non convince chi protesta? Diverse cose, ma soprattutto si contesta l’impatto discutibile – sia esteticamente che per le ripercussioni idrogeologiche – che avrà il collegamento tra i parcheggi per portatori di handicap e i terrazzamenti inferiori della villa (giardino all’italiana, pomario e orto-giardino): questo avverrà con una rampa di accesso, che si inserirà in un ambito terrazzato adiacente dell’entrata ai giardini. "La rampa è stata progettata senza nessuna interferenza con le alberature esistenti – ha rassicurato Bartoli – è stata condivisa con gli enti competenti e, con una tecnologia costruttiva che riduce al minimo scavi e riporti, rispetta pienamente gli apparati radicali delle piante arboree e si inserisce armoniosamente nel contesto. Tale rampa inoltre sarà in grado di supportare una carrabilità leggera, che favorirà tutte le operazioni di manutenzione dei giardini".