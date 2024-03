C’è pure l’imbrattatore ecologista

Scatta l’ora X per "Circonomia", il Festival dell’economia circolare e della transizione ecologica nella settimana in cui Pesaro Città della Cultura 2024 accende i suoi riflettori su Fano. La prima giornata inizia alle 8.30 nella Chiesa di Santa Maria del Gonfalone con Aria Fresca ‘Ultima moda’ e si rivolge agli studenti delle superiori che incontrano e dialogano con gli esperti dell’industria della moda. A seguire la presentazione del corso di laurea in Ingegneria per la sostenibilità industriale e laurea magistrale in Green Industrial Engineering Università Politecnica delle Marche, sede di Pesaro a cura di Michele Germani, direttore del dipartimento. Alle 17, sempre al Gonfalone, appuntamento con "Perché la vernice. Dialogo con un ‘imbrattatore’ ecologista" ideato dal Circolo culturale Bianchini che ha invitato a Fano Simone Ficicchia del collettivo Ultima Generazione, intervistato da Ilaria Sotis.

Tra gli ospiti più attesi della giornata l’architetto e designer Mario Cucinella per il talk "Da Vitruvio alla rigenerazione urbana. L’architettura al tempo della crisi ecologica" (alle 21 al Gonfalone). Anche l’associazione Fano Università del mare partecipa a Circonomia con 4 incontri di citizen science, scienza partecipata con i cittadini. Il primo è l’aperitivo scientifico al BonBon di questo pomeriggio alle 18 intitolato "In bici per il clima". Protagonisti Emanuela Dattolo e Domenico D’Alelio, biologi, ricercatori alla stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, scienziati in bicicletta la cui avventura su due ruote è diventato il libro Anthropica, Viaggio nell’Italia del cambiamento ambientale, pubblicato da Hoepli. Tutte le iniziative a ingresso gratuito.

ti.pe.