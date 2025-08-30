C’è qualcosa di antico. In città dilagano le cene tra vicini del quartiere: "Voglia di condivisione"

Le cene nel vicolo tra pesaresi della porta accanto, sono sempre più frequenti. Si va dalla cena in via Cecchi dove si sono ritrovati in 200 il 25 di maggio, all’ultima iniziativa in ordine di tempo, tenutasi in via Alessandrini appena ieri sera. In città sembra affermarsi il gusto di stare insieme, senza effetti speciali, con la tavola rimediata e nulla di coordinato, coltivando relazioni di buon vicinato. Antesignana fu la “cena della gluppa“ in via Passeri ispirata dall’allora direttrice della Biblioteca san Giovanni, Antonella Agnoli. Dal parlare di libri, pane dell’anima, al ritrovarsi a cena per strada, aprendo il fazzoletto con la pirofila di lasagna ancora calda, il passo fu breve. Roba da letteratura. L’ottica era poetica: scambiarsi le idee, guardandosi negli occhi, vivendo l’atmosfera del centro storico.

Molti convivi hanno numeri da kermesse e sono organizzati dai consigli di quartiere – dalla “cena dei pescatori“ a Muraglia a quella intavolata giovedì sera all’interno del campo di baseball alle 5 Torri –, oppure sono cene offerte come quella che Roberto, titolare del ristorante da Sante in via Bovio regala ogni estate agli abitanti della via, per ringraziare dell’armoniosa convivenza. Ma ultimamente ce ne sono tante altre che avvengono per una spontanea voglia di partecipare a qualcosa di semplice e autentico. Sono quelle le cui immagini spesso restano fuori dai radar dei social network. Tra queste rientra la cena in via Alessandrini, così intima e paesana, con 26 adulti, 12 bambini e gli animali di famiglia attorno ad una stessa tavolata che ha impegnato il lato cieco della strada.

Il menù ieri sera prevedeva pizza da asporto, mentre frutta fresca e dolci erano portati da casa. "L’idea è venuta ad Ave e a me – spiega Ilaria Giardini, una delle giovani residenti –, ma non abbiamo faticato molto a convincere gli altri". Il clima è goliardico, i bambini con una mano impegnata a tenere la fetta di cocomero, hanno preso a giocare tra loro: chi va in bicicletta, chi tira la palla, chi canta. Gli adulti, arrivati al digestivo, ci prestano attenzione. In cima alla tavolata c’è Giuliano Denti, 91 anni, il senatore della via, dal momento che ci abita dal 1968. Il più piccolo è Tommaso di 9 mesi. "Nel 1968, alle nostre spalle, c’era ancora la polveriera militare" dice Denti con attorno una corolla di parenti. Simone Guerra e Micaela Mengacci, orginaria di Pantano, si sono trasferiti da Monteciccardo: "Siamo qui da un anno: l’accoglienza è stata speciale". Accanto a c’è Dino Arteconi: "Qui la città finisce ed inizia la campagna – dice –: siamo in prossimità del cuneo verde di Pesaro. Dal mio balcone si vedono un grande prato e l’Ardizio. Sentiamo le ranocchie e a trovarci, passa anche qualche volpe. L’ ambiente ha agevolato la vicinanza tra le famiglie? Forse. Ci conosciamo tutti e ci prestiamo a dare una mano se c’è bisogno". C’è chi da fisioterapista dispensa consigli e chi si presta a fare da bay sitter. "Tutto è nato con il Covid – dicono Ave e Ilaria –. Soffrivamo quell’isolamento forzato, come tutti.Per reagire cominciammo a fare la colazione insieme". In pratica una lunga tavolata serviva a reggere caffettiere e tazze personali. "Ognuno prendeva il proprio, rispettando la distanza – dicono – da una parte all’altra della via, riuscendo però a scambiare due chiacchiere". Da quel rito è venuta l’idea di una cena insieme, attuata ieri sera. Le storie si intrecciano. Al centro c’è Paolo, tornato da 62enne ad abitare la casa dove è cresciuto, mentre Rosa Ambrosio è romana. "Sono qui per caso, sono venuta a trovare mia figlia – dice –: questa accoglienza è un regalo inaspettato".

Solidea Vitali Rosati