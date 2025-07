C’è qualcosa di nuovo nella sala stampa biancorossa. Pizza: "Non sono più solo". Campanelli: "Entusiasta"

PESAROSi respira aria di nuovo nella sala stampa dello splendente V Park. E’ stato il presidente Mauro Bosco a fare gli onori di casa presentando per primo il titolare della Lc spa Lorenzo Campanelli: "La collaborazione con lui è al terzo anno. Siamo partiti in punta di piedi ma quest’anno abbiamo deciso di rafforzare la partnership. Il suo logo sarà presente infatti nella parte centrale della nostra nuova maglia. La cosa che mi rende più orgoglioso di questa collaborazione è la durata pluriennale del progetto poiché quando si condividono le stesse idee per più anni significa che c’è una piena sinergia anche nei valori morali". Presentazione che si sposta poi sulla presentazione dei proprietari di Italservice Srl Lorenzo Pizza e Simona Marinelli: "Sono due imprenditori che non necessitano di presentazioni poiché hanno già dimostrato tutto il loro valore negli altri sport in cui si sono approcciati". Bosco prosegue poi: "Con questi imprenditori condivido un valore: la passione. Siamo tutte persone che mettono il cuore in ciò che fanno. Credo infatti che il calcio non sia solo questione di soldi. Il sostegno economico, pur essendo importante, non basta. Solo se si mette l’anima in ciò che si fa si può sognare di raggiungere traguardi importanti. Impegno, serietà e spirito di comunità sono i valori portanti della nostra collaborazione". Parola che va poi ad un emozionatissimo Campanelli: "Sono rimasto entusiasta da questa società non solo per il presidente ma anche per il senso d’appartenenza dei propri tifosi. È infatti la loro passione ciò che emoziona noi imprenditori. In questo sport la tifoseria è un fattore a mio parere determinate poiché trasmette quell’ entusiasmo cruciale nell’ ottenere la vittoria. Noi consulenti nutriamo la massima fiducia nel lavoro della dirigenza e vogliamo porci obbiettivi sempre più ambiziosi". Palla che passa poi a Pizza: "Sono contentissimo di far parte di questo progetto poiché ora finalmente non mi sento più solo. Qui ho trovato grande entusiasmo. Sia all’Italservice che nel basket con Loreto, pur avendo conseguito ottimi risultati, ho sempre avuto molta fatica a trovare la passione che caratterizza invece l’ambiente vissino. Qui mi sento affiancato da due persone fantastiche: un presidente serio e un grande imprenditore come Lorenzo Campanelli. La figura di quest’ultimo ha per me un valore immenso. È infatti una persona adorata da mio padre, un mio amico di vecchia data. Anche con Mauro inoltre ho sempre avuto stretti contatti. Stare insieme a loro due per me è come essere a casa. Questo progetto nasce da una totale condivisione di idee". Simona Marinelli fa eco poi alle parole del marito: "Far parte della grande famiglia Vis è per noi una fonte di grande emozione".

Lorenzo Mazzanti