C’è sempre Goldoni con la comicità. Al Festival Gad si ride ancora

Ultimi due giorni per la 77ª edizione del Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad. Oggi alle 21 al Teatro Rossini chiuderà il cartellone degli spettacoli. In concorso “Il teatro comico“ di Carlo Goldoni, messo in scena dalla Compagnia La Graticcia di Verona per la regìa di Giovanni Vit. L’opera-manifesto della riforma goldoniana torna in scena in una perfetta trasposizione da parte della compagnia scaligera: tra lazzi e dinamiche realistiche proprie di una compagnia di comici, gli attori sono particolarmente credibili e a proprio agio in questa rappresentazione metateatrale. Il pubblico, tra una battuta e l’altra, sarà portato spesso a riflettere sul mondo teatrale e sull’arte della recitazione. Nel cast figurano Ugo Castellani, Cesare Fiorini, Lorenzo Porcasi, Valentina Stevan, Giovanni e Giuseppe Vit, Sara Da Como, Bruno Consolati, Marco Bagnara, Federico Zamboni e Delia Lorenzi. Sempre oggi, ma la mattina alle 11 al Teatro Rossini, appuntamento fuori concorso con lo spettacolo “Il Condominio Sogni“, realizzato dalla Compagnia Il Cantiere dei Sogni in collaborazione con Unilibera Pesaro e la Fondazione Lega del Filo d’Oro Ets della quale si celebra il 60° anniversario. La compagnia teatrale Il Cantiere dei Sogni è composta da ragazzi e ragazze con sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale e volontari. La regìa è di Gianni Giorgetti e Marinella Sbiroli, con l’adattamento testi di Francesco Mercurio, l’arrangiamento musicale di Alberto Bodini, i costumi di Fiorisa Bonifazi e le coreografie di Alessia Piscini. Lo spettacolo è a ingresso libero.

La trama, ambientata in un condominio, fa riferimento ad un tempo passato, in cui persino sognare era diventato difficile, fino a quando il divino Morfeo, accompagnato dai suoi fratelli Fantaso e Fobetore, decide di intervenire rivoluzionando le vite dei protagonisti, aprendo loro le porte dell’immaginazione onirica e della speranza.

L’opera è un’allegoria: racconta dell’isolamento vissuto dalle persone sordocieche durante il lockdown e di quella luce di speranza, rappresentata dalla Lega del Filo d’Oro, che a sua volta è nata da un sogno ambizioso, ovvero quello di portare la luce del sogno a chi, vivendo isolato, non aveva il diritto di sognare. Domani alle 11 nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini si terranno le premiazioni del Concorso della 77ª edizione del Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad. Quest’anno la kermesse ha ottenuto grande adesione di pubblico per il cartellone ricco e di qualità. La direzione artistica del festival è di Cristian Della Chiara. Biglietteria Rossini aperta ore 10-13, dalle 17 a inizio evento. Info 0721 387621 www.festivalgadpesaro.it

b. t.