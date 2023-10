C’è speranza, “Ancora volano le farfalle“

La voglia di essere qualcuno e, poi, la scoperta della patologia: Atassia di Friedreich è il nome della malattia degenerativa che limita o blocca i movimenti. Dopo lo sconforto, però, la forza di reagire, di diventare un esempio, un faro nella notte per chi si abbandona alla tristezza per poi tornare, proprio come farfalle, a librarsi sulle proprie energie: ed è infatti intitolato “Ancora volano le farfalle“ il film ispirato alla storia di Giorgia Righi, ragazza pesarese che da anni convive con questa malattia, per la regìa di Joseph Nenci.

Il cast è formato da formidabili attori: Beatrice Mariani, giovane milanese che qui interpreterà proprio Giorgia, Massimo Fradelloni, attore pesarese che impersonerà il giornalista Italo, e Giorgia Fiori, che nella pellicola impersonerà la sorella della protagonista Marta. Il film uscirà al cinema Giometti, con la prima, il 9 novembre alle 20.30. Parte del ricavato, oltretutto, verrà donato proprio alla ricerca per chi soffre dell’Atassia di Friedreich: "Conosco Giorgia Righi da tanti anni, in una bellissima amicizia – spiega Joseph Nenci, regista –. L’idea di fare un film è nata casualmente e, dopo una chiacchierata anche con i produttori Stefano Perilli e Giuseppe Andreozzi, abbiamo subito potuto constatare che c’erano i fondamentali e le basi per mettere su un bellissimo lungometraggio. Questo film, per utilizzare un termine americano, rientra nella categoria Dramedy, ossia un connubio tra dramma e commedia. Non abbiamo voluto solamente far vedere le cose brutte che girano attorno alla malattia, ma anche la forza d’animo e lo spirito con la quale Giorgia ha voluto affrontarle".

Il film, iniziato il 24 ottobre 2022, infatti, ha sempre visto la presenza di Giorgia sul set, pronta a consigliare e a fare forza a tutti quanti: "Sono orgogliosa che il film venga presentato proprio a Pesaro – racconta la giovane –, perché questa città è stata il perno di tutta la mia vicenda. Il film, ovviamente, riprende anche altre realtà, come Pergola o Gallo di Petriano, ma qui ho la maggioranza dei miei affetti. Anche l’amministrazione ci ha dato tantissima libertà per girare. Spero che questo film piaccia e che possa essere visto in altri cinema".

"In una scena – racconta l’attore pesarese Massimo Fradelloni –, dovevamo andare dalla Palla di Pomodoro a via Rossini e, nello spostarci, venimmo scortati dalla polizia. Io mi ritrovai, quindi, in mezzo a due “pantere“ e un mio amico, vedendomi lì, pensava che mi avessero arrestato e mi stessero portando alla Casa Circondariale di Villa Fastiggi. A parte gli scherzi, però, il film è molto toccante: la scena che più mi ha emozionato, senza fare anticipazioni, è proprio quella girata in Piazzale della Libertà, dove il mio personaggio dialoga con la protagonista ed entrambi vivono la necessità di riprendere in mano la loro vita. Un momento davvero toccante".

