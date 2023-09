C’è ‘Tavullia in moto’ Un’altra giornata a tutto divertimento

Dopo la magica serata di Tavullia svoltasi l’altro ieri in occasione della consegna delle chiavi della città all’ex campione della MotoGp Valentino Rossi, le moto sono ancora protagoniste. Infatti il Comune di Tavullia, in collaborazione con Terra di Piloti e Motori, ha organizzato per oggi la 9ª edizione di "Tavullia in moto". Si inizia alle 17.30, in piazza Dante Alighieri, con l’apertura degli stand gastronomici; poi alle 17,45 spettacoli e acrobazie con Bibi Bizzarro stant show moto evolution; Benelli Festival con esposizione delle più belle moto Benelli e saluto alle Benelli storiche in parata, dal 1920 ad oggi, che attraverseranno le vie del paese. Quindi alle 21 spettacolo live della band "Cicci Quartet Team". A conclusione della serata, alle 22,30, spettacolo pirotecnico e bomboloni offerti a tutti i partecipanti. Bus navetta gratuito da Cattolica, Gabicce Mare e San Giovanni in Marignano. Ingresso gratuito.

l. d.