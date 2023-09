C’è un po’ di Urbino nel cortometraggio girato a Bologna

C’è un po’ di Urbino in un cortometraggio girato in questi giorni a Bologna. Il team di AB produzioni coordinato dal regista Andrea Laquidara, che lo scorso anno a Urbino ha realizzato il film Ritratto di Donna in un Paesaggio, è stato infatti impegnato nel quartiere ‘Bolognina’ del capoluogo emiliano per girare una pellicola che verrà presentata a fine anno. Il corto, che si intitola ‘La Svolta’, racconta il quartiere (famoso per l’omonima virata del PCI di Occhetto) con gli abitanti di ieri e di oggi, le storie e le anime che lo rendono unico.

g.v.