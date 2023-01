C’è un progetto per ammodernare i collegi

di Nicola Petricca

L’Università di Urbino ha presentato per un bando un progetto di riqualificazione dei collegi e a febbraio si dovrebbe sapere se esso verrà finanziato. Lo ha spiegato il magnifico rettore, Giorgio Calcagnini, in un incontro tenuto la settimana scorsa nella sede dell’associazione Urbino Capoluogo.

"Finora, sui Collegi si è fatta solo manutenzione ordinaria, ma adesso bisogna di andare oltre e, coinvolgendo lo Studio De Carlo, abbiamo partecipato a un bando con un progetto che ne prevede la riqualificazione funzionale e l’adeguamento antisismico e antincendio. Tra un mese dovrebbero uscire le graduatorie, se fossimo finanziati sarebbe un risultato importante. Vogliamo recuperare il tempo perso: speriamo che il complesso dei Collegi possa essere di nuovo un fattore di attrazione".

L’intervento sulle strutture rientrerebbe nel piano di investimenti dell’Università che lo stesso rettore ha riassunto per sommi capi durante l’incontro, parlando di circa 100 milioni nel triennio e 130 totali nel quinquennio "ovviamente non tutti con fondi interni, perché non saremmo in grado di sostenerlo. Abbiamo partecipato a bandi che ci permetteranno di rafforzare le situazioni che abbiano punti da migliorare".

Sono cinque i collegi che l’architetto Giancarlo De Carlo progettò per il Colle dei Cappuccini: il Tridente, che al momento conta 352 posti letto, l’Aquilone, da 256, la Vela, da 222, il Colle, da 167, e le Serpentine, da 152, per un totale di 1149. Di essi, il Tridente è l’unico passato alla Regione, mentre gli altri sono ancora di proprietà dell’Università. Negli ultimi anni era emersa l’ipotesi di vendita dell’intero complesso all’Ente, che a un certo punto sembrava concretizzata, prima di uno stallo: "Il progetto era di venderli tutti alla Regione ed era stato raggiunto un accordo di massima con la Giunta Ceriscioli, ma ci siamo poi resi conto che si trattava di una promessa che non ha trovato riscontro con la nuova Giunta, perché non era stato messo a bilancio un impegno vincolante per i successori - ha spiegato Calcagnini -. Da un lato dispiace, dato che l’operazione avrebbe permesso di rafforzare l’attrattività di Urbino per i servizi in forma di residenze di qualità elevata, ma dall’altro ho percepito che, per alcuni colleghi, la vendita dei Collegi sarebbe una perdita".

Infine, il rettore ha citato anche la vocazione internazionale dell’Ateneo, che, però, di recente è stata limitata da un fattore: "La legge che ha istituito l’Erdis parla, sì, di internazionalizzazione, ma pensando solo agli studenti in uscita.

Non avendo più la reciprocità, qui abbiamo perso molti scambi, perché mancavano posti per ospitare studenti in arrivo, ed è stato un elemento di debolezza. Ciò ha fatto venir meno della ricchezza, c’era una componente internazionale importante.

Però stiamo lavorando per migliorare: quest’anno ho chiesto di riservare 50 posti letto a studenti stranieri, a fronte di una perdita dal punto di vista delle entrate che dovremo comunque documentare al Collegio dei revisori. È vero, direttamente non viene niente all’Università, da ciò, ma è un modo per far sì che a Urbino circolino pure studenti internazionali, anche perché da questi rapporti con gli atenei stranieri nascono progetti e possibilità per i nostri giovani".