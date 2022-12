"C’è un progetto per ogni angolo della città"

Ieri mattina la Giunta comunale di Urbino ha parlato alla stampa per la conferenza di fine anno. Un bilancio sulle attività svolte, i progetti ma anche gli obiettivi per il futuro. Ad aprire l’incontro il sindaco Maurizio Gambini.

Farà un terzo mandato?

"Per ora non è possibile – ha esclamato rimarcandone però l’intenzione qualora ce ne fossero le condizioni –. Noi siamo una squadra coesa e forte. Infatti tutte le parti che ci hanno sostenuto sono in Giunta o in Consiglio e ci saranno ancora, nei prossimi progetti. Il nostro governo è di tutti e sono i cittadini a dover scegliere".

Non manca ovviamente un accenno a quello che è stato il caso dell’anno per quanto riguarda la politica ducale: ovvero l’esclusione di Massimo Guidi dalla Giunta dopo l’adesione e candidatura con Azione.

"E’ stata la scelta più dolorosa che ho dovuto fare in questi otto anni, lui dall’inizio è stato con me. Però reputo anche che questa scelta sia stata necessaria per il rispetto dei cittadini che hanno votato una determinata appartenenza. Nella prossima tornata elettorale vedremo, di sicuro io non abbandono nessuno per principio".

Quella fatta è stata una conferenza per parlare di ciò che è stato fatto nel 2022, anno segnato dalla guerra e dai forti aumenti per le risorse energetiche ma che, dall’altra parte, ha visto una ripartenza generale. "Stiamo lavorando al BioSalus 2023, ci vogliono dieci mesi per organizzarlo e quest’anno non siamo riusciti per una serie di incertezze".

Tema progetti. "Non ci sono angoli della nostra città e del nostro territorio lasciati liberi grazie al Pnrr. Investimenti importanti anche su turismo, sociale e sport, pensiamo ai progetti per bike park e Parco dell’Aquilone con 1.5 milioni di euro investiti per far vivere le Cesane. Nonostante la pandemia e le tante difficoltà che ci sono state dobbiamo ringraziare il personale che ha permesso di progettare e lavorare a pieno ritmo, i cittadini iniziano a palpare con mano i risultati. Il programma che avevamo fatto in campagna elettorale lo stiamo superando. Governare una città come Urbino non è facile ma possiamo contare su istituzioni importanti come la Galleria Nazionale delle Marche, l’Accademia Raffaello, l’Università e gli Oratori. Assieme stiamo lavorando per ampliare le presenze turistiche. Per il 2023 vogliamo dare una casa a tutte le contrade".

La giunta è una squadra a forte componente femminile, ha sottolineato Gambini e "scelta per la bravura. In giunta sono quattro le donne. Su nove posizioni organizzative cinque sono occupate da donne così come alla presidenza delle compartecipate, Urbino Servizi e Ami. Un grazie anche ai consiglieri incaricati, quindi senza delega di assessorato, che gratuitamente svolgono un grande lavoro".

Francesco Pierucci