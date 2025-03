C’è una candidata migliore. E sta a Fabriano

di Marco Savelli *

Sembra proprio che senza il reclutamento dell’ex presidente Spacca in uno dei due schieramenti in campo, le elezioni regionali non possano essere convocate, visto l’insistente corteggiamento a cui lo stesso ex governatore è sottoposto dai due candidati alla guida delle Marche. Stante la sua probabile collocazione a destra un ultimo tentativo per far cambiare opinione al prestigioso esponente dell’area centrista di matrice merloniana l’avrebbe tentato il candidato della sinistra, l’europarlamentare ex sindaco di Pesaro.

* ex assessore