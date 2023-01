"C’è una pieve che merita più attenzione"

Negli ultimi tempi ho notato una crescita di attenzione, da parte di alcuni cittadini pesaresi, sulla pieve di santo Stefano di Candelara (comune di Pesaro). Sono movimenti di opinione che si accendono e si spengono, che vanno e che vengono, come le mode. Quel monumento medievale merita pertanto di essere qui sintetizzato, anche a sostegno di chi lo vorrebbe ulteriormente valorizzato, soprattutto a séguito del sisma dello scorso novembre, che ne ha lesionato alcune travature del tetto.

La chiesa è dedicata a un protomartire, ossia a un “martire antico“, il primo tra tutti i martiri: Stefano. Il culto è orientale e ciò è in linea con il luogo in cui la chiesa è stata consacrata, ossia l’antica Pentapoli, quel territorio stretto tra Rimini, Ancona e l’Appennino (circa) soggetto, dalla fine del VI secolo d. C. alla metà dell’VIII, ai romani d’oriente. In quel territorio, che includeva Pesaro, Fano, Senigallia, Montefeltro, Urbino, Fossombrone e Cagli l’impero romano non si “estinse“ nel 476 d. C. alla caduta dell’impero d’Occidente, ma continuò sino all’VIII secolo, sotto il controllo dell’impero d’Oriente, cessato nel 1453. La pieve di santo Stefano, non a caso edificata in forma di “croce greca“ (anche se secondo alcuni la pianta sarebbe figlia di alcuni rifacimenti eseguiti nel XV secolo) è una delle più antiche (forse la più antica) dell’arcidiocesi di Pesaro poiché parrebbe possa risalire al VI-VII secolo. Forse la chiesa sorse non lontana da un modesto insediamento di età romana, ancora attivo nel VI secolo; un sito che attraverso varie vicissitudini potrebbe aver attraversato i secoli dell’alto Medioevo per poi divenire castello dopo l’anno 1000. All’interno dell’edificio si conservano pregevoli affreschi eseguiti tra la fine del XV e il XVI secolo.

(puntata 259)

Daniele Sacco