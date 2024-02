Cecchini a Bravi:: "Ecco una proposta"

Egidio Cecchini di Confcommercio replica a Luigi Bravi, presidente dell’Accademia Raffaello, sulla vicenda della pubblicità alla mostra sul Barocci. "Nel mio intervento – scrive Cecchini – il soggetto attuatore di “decine di articoli, raccolte di firme etc.“ è inequivocabilmente “il Comitato pro nuovo vescovo di Urbino“ nel suo complesso e non una singola persona. Confermo che l’Oratorio di cui Bravi è responsabile è “perennemente chiuso e inaccessibile“. Altro che visibile h24! Nemmeno l’investigatore più abile riuscirebbe infatti a intuire (non c’è nemmeno nulla all’esterno che lo indichi) che dalle due piccole feritoie di pochi centimetri quadrati attraversate da sbarre di ferro battuto ricavate sul portone di ingresso – chiuso h24 – sarebbe possibile vedere (in modo assolutamente incongruo e direi quasi offensivo per il suo pregio) una tale meraviglia. A ciò si aggiungono dubbi se un tale modo di fare ponga l’opera effettivamente in sicurezza. E visto che per il Bravi io non entrei nel merito della questione, ecco una proposta: al termine della mostra del Barocci (6 ottobre 2024) la sua “Crocifissione con dolenti e Maddalena“ ad oggi conservata nell’oratorio, sia ubicata permanentemente in un luogo (la stessa Galleria Nazionale delle Marche a Palazzo Ducale oppure al Museo Diocesano Albani) in cui sia conservata in sicurezza e visibile a tutti in una modalità finalmente degna".