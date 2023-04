Cecchini: "Molo ai go kart per gli yacht"

"Un molo davanti all’ex pista dei go-kart (foto) per mettere in mare i grandi yacht evitando che attraversino viale Adriatico". E’ la proposta avanzata dal presidente di Alberghi Consorziati Luciano Cecchini all’incontro che gli operatori hanno avuto giovedì con l’assessore regionale Francesco Baldelli. Con la strada delle barche (dal cavalcaferrovia a viale Ruggeri) i grandi yacht, per raggiungere il porto, dovranno attraversare tutto viale Adriatico coinvolgendo ben sette hotel. "Ad ogni passaggio – nota Cecchini – gli albergatori dovranno invitare i loro clienti a spostare le auto da viale Adriatico, senza sapere dove indirizzarle". Si lamenta la mancanza, in zona mare, di aree per la sosta.

"Vorremmo sapere – aggiunge Cecchini – quali sono le previsioni del Prg". "Manca – osserva Barbara Marcolini di Confcommercio Fano – un piano particolareggiato dei parcheggi, che sarebbe utile per tutti: operatori, residenti e turisti". Se dalla Regione, gli albergatori hanno ottenuto la disponibilità a individuare risorse finanziarie, "il Comune è disponibile – fa sapere Fanesi – a farsi carico, tramite una convenzione, della progettazione" che normalmente sarebbe di competenza regionale. Nei prossimi giorni Confcommercio e Alberghi consorziati chiederanno un incontro con con il sindaco Massimo Seri e il vice Cristian Fanesi. Intanto i lavori per la strada delle barche (finanziamento regionale da 800mila euro) sono già stati appaltati, il cantiere aprirà a settembre, collaudo nel 2025.

an. mar.