"Cecchini?. Per lui si fermava il traffico"

Giancarlo Cecchini è stato un protagonista della storia del motociclismo a livello mondiale. Un uomo che, nonostante abbia collaborato con case motociclistiche come Benelli, Morbidelli, Cagiva, Sanvenero (prima di fondare il suo team) e con campioni del calibro di Pasolini, Grassetti, Provini, Lega, Checa e Gibernau, ha sempre dimostrato una umiltà unica ed una grande passione e dedizione al lavoro. Un vero e proprio mito per tantissimi pesaresi appassionati delle due ruote, come racconta Paolo Marchinelli, direttore del Museo Benelli: "Giancarlo Cecchini rappresenta per noi grandi appassionati un periodo straordinario per il motociclismo pesarese – dice –. E’ ancora vivo il ricordo di quando ‘Ciola’, tecnico delle mitiche Benelli da corsa degli anni ’60, usciva con il suo camice da lavoro svolazzante in sella alle moto per provarle sul circuito dell’azienda. Il reparto corse della Benelli era dove oggi si trova la sede della Polizia municipale e la curva nord della pista era l’attuale via Mario del Monaco. Ricordo benissimo – prosegue – che ogni pomeriggio c’erano tantissimi ragazzini attaccati alle reti della pista in attesa che uscisse Cecchini a provare la moto per sentire il rombo del motore e vedere le nuove Benelli. Si fermavano addirittura le macchine che passavano lì davanti e possiamo dire che in quel momento si fermava la città, perché per tantissime persone che non potevano andare a vedere le corse, quello era un momento eccezionale. Giancarlo Cecchini – conclude – rappresenta il motomondiale: nessun altro al mondo ha avuto una carriera come la sua".