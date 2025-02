Cecini, più pesarese dei pesaresi: "Tante storie ancora da raccontare"

Nando Cecini, anzi professor Nando Cecini, calato dai monti della Valtellina negli anni Sessanta per insegnare diritto ed economia alle superiori, attratto dal fascino della scuola di Giornalismo, poi diventata del Libro, di Urbino, ormai più pesarese dei pesaresi. E’ più o meno così, professore?

"Sì, stavo arrampicato lassù e sono sceso dalla Valtellina per incontrare Pesaro e Urbino e la loro cultura".

E come è stato l’impatto?

"Vivificante".

Ma la cultura non resuscita, semmai vivifica chi è già vivo e vegeto, tanto che lei è oggi figura eminente di quella cultura e il Carlino ha ritenuto di includerla fra i personaggi dell’anno. Le piace questa tirata?

"Se lo di ce lei...".

Allora mi dica lei chi è.

"Sono un bibliofilo, un intellettuale con il piacere profondo e sentito della ricerca locale in ogni sua manifestazione".

Se mi diceva a 360 gradi l’intervista finiva qui. Lei ci contava nell’inclusione fra i candidati a Cittadino del 2024?

"Diciamo che ci speravo".

Dunque crede in questa iniziativa del giornale?

"Mi piace perché dimostra senso di libertà nella scelta dei nomi, non è aulica né formale, rispecchia la vita del nostro territorio".

Lei è uomo di cultura, siamo appena stati Capitale della Cultura, il suo giudizio?

"Da noi c’è un’ottima caratura culturale, forse un po’ sfrangiata, ci vorrebbe maggiore omogeneità, non ci manca nulla per farlo".

Ha organizzato una campagna elettorale per raccogliere tagliandi?

"No, combatterò lealmente nei limiti delle mie possibilità".

Non mi dica che spera di arrivare primo, questa è una guerriglia all’ultimo tagliando.

"Posso dire che non mi sento testa di serie".

Modesto come sempre, eppure se uno vuole sapere qualcosa di non banale, non scontato e non formale, o anche sfizioso sulla nostra storia, lei è un punto di riferimento di piena affidabilità.

"Le ho già detto che la storia locale è la mia passione".

Potrei dire che è anche la mia, ma, tanto per citare una fra altre cento sue opere, io per esempio non saprei dove mettere le mani per realizzare una ‘Guida letteraria di Pesaro e dintorni’ come la sua. Ci conosce meglio di noi stessi.

"In effetti ci sarebbe una infinità di storie piccole e grandi ancora da scoprire, importanti per comprendere storia e cultura della città e i suoi dintorni".

Magari il segreto è di saperle ricollegare con la realtà di oggi.

"Questo è fondamentale, ogni erudizione per quanto grande vale poco se non diventa cultura vissuta".

Lei è un bibliofilo di ottima levatura, vuol dire che ha la casa piena di libri?

"Quello è l’inevitabile risultato finale di una ricerca che fa parte della mia vita".

Lo sappiamo, d’altronde i libri sono sempre una bella compagnia, naturalmente oltre alle sue due figlie, che certo la voteranno. Non crede?

"Credo".

In bocca al lupo.

f.b.