Cede lucernario, muore 64enne. Portava il pranzo agli operai. Vola di sotto per otto metri

Tragedia nella tarda mattinata di ieri a San Giovanni in Marignano, dove Claudio Reggiani, 64 anni, pesarese residente nel quartiere Villa San Martino, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale. L’uomo, secondo le prime verifiche, non era un dipendente dell’azienda dove si è consumato l’incidente, la Tecno Mec di via Tavollo, e proprio questo dettaglio getta un’ombra di mistero su quanto accaduto: perché era lì, su quel tetto, a otto metri di altezza?

Stando alle prime ricostruzioni dei Carabinieri della Tenenza di Cattolica, che stanno svolgendo le indagini insieme al personale della Medicina del Lavoro, Reggiani (che risulterebbe essere dipendente di un’azienda di catering del pesarese) sarebbe salito sul tetto del capannone per portare da mangiare ad alcuni operai che stavano lavorando in quota. Poi, per cause ancora tutte da accertare, uno dei lucernari avrebbe ceduto improvvisamente sotto i suoi piedi, facendolo precipitare nel vuoto. Un volo di circa otto metri, terminato con un impatto violentissimo al suolo, sul terreno all’interno di un’altra azienda della zona industriale di San Giovanni, rispetto a quella in cui risulterebbe che Claudio Reggiani si trovava al momento della caduta. I presenti hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza ed elisoccorso da Ravenna, ma per il 64enne non c’era ormai più nulla da fare: è morto sul colpo. I carabinieri e il personale dell’Ausl hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica. Dell’accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno, Daniele Paci, che ha disposto l’autopsia e ulteriori accertamenti sulle misure di sicurezza e sulle posizioni lavorative coinvolte, per stabilire eventuali responsabilità. Un mistero che lascia sgomenti colleghi, amici e conoscenti del 64enne.

Claudio Reggiani era una figura nota in città, per il carattere gioviale e la passione per il porto. Nel corso della vita aveva cambiato più volte strada: in passato aveva gestito uno studio odontotecnico in via Milazzo, poi un negozio di articoli per la casa in centro a Pesaro. Aveva appena terminato la stagione estiva in un hotel del lungomare. Sposato in seconde nozze, la coppia non aveva figli.

Intanto, la tragedia di San Giovanni in Marignano riaccende l’allarme sugli incidenti in ambienti di lavoro. Solo pochi giorni fa, giovedì scorso, un altro pesarese aveva perso la vita in Romagna in circostanze drammatiche: Giuseppino Zuccoli, 67 anni, autotrasportatore di Fermignano e socio storico della Cooperativa Trasporti Fossombrone, è stato travolto da un camion nel piazzale del terminal inerti del Gruppo Sapir al porto di Ravenna. Erano da poco passate le 6,30 quando Zuccoli, sceso dal proprio mezzo, è stato investito da un camion. Anche per lui, nonostante l’intervento del 118, non c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti Polizia, Medicina del lavoro e personale dell’Ausl. L’area del terminal era stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.