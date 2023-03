Cedimenti dalla sede dell’Erap Oggi la strada torna in sicurezza

Si concluderanno definitivamente oggi i lavori di messa in sicurezza del tratto di strada che interessa viale Bramante e via Nino Bixio, dove martedì mattina sono cadute sul marciapiede alcune lastre in marmo della sede Erap che, per puro caso, non hanno colpito i passanti solitamente numerosissimi lungo quel tratto di strada che collega via Rossi con il centro storico.

Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere tutti i pezzi pericolanti, oltre ad altre lastre di marmo che apparivano poco sicure.

Fino a giovedì è stato interdetto il passaggio sul lato di strada di via Bramante e da oggi verranno tolte le transenne anche sul lato laterale della struttura Erap, così da riportare il passaggio di pedoni e ciclisti alla normalità.

"Giovedì è stato fatto un intervento di somma urgenza da parte della ditta titolare dell’appalto biennale di manutenzione della zona di Pesaro volto ad eliminare la condizione di pericolo, ossia rimuovere le lastre pericolanti lungo la via pubblica principale (via Bramante), dove sono presenti un marciapiede e una pista ciclabile molto frequentati; in tale tratto sono state rimosse anche le transenne e riaperta la circolazione ai pedoni e alle biciclette – hanno fatto sapere dal Servizio Tecnico dell’Erap -. Il completamento della messa in sicurezza della porzione di via Bixio, ancora transennata, sarà effettuato nella giornata di lunedì (oggi, ndr). Mercoledì i vigili del fuoco – concludono – hanno anche controllato la stabilità dei frontalini dei balconi, anch’essi in marmo travertino, presenti sulla facciata di Via Bramante".

g.m.