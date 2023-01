Celebrare il greco con le lapidi d’Urbino

La Galleria Nazionale delle Marche, in collaborazione con l’Istituto Ellenico di Diplomazia Culturale presenta il 9 febbraio alle ore 16, a cura di Luigi Bravi, un’iniziativa per celebrare la Giornata Mondiale della Lingua Greca: verranno messi in luce alcuni significativi esempi forniti da una documentazione eccezionale, conservata nel Lapidario della Galleria Nazionale delle Marche. "Le epigrafi collezionate prima da Raffaele Fabretti, poi dal Cardinal Legato Giovan Francesco Stoppani – osserva Bravi, ordinario dell’università di Pescara e presidente Accademia Raffaello – costituirono uno pei primi nuclei espositivi del Palazzo Ducale di Urbino ai tempi della Legazione Pontificia raccogliendo iscrizioni provenienti principalmente da Roma. Tra queste un numero non irrisorio è costituito da lapidi sepolcrali greche cristiane e pagane, di cui alcune assumono anche la forma poetica". Interverranno, tra gli altri, Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche; Vassileios Papadopoulos dell’Istituto Ellenico di Diplomazia Culturale e Bravi.