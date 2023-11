Celebrate la Virgo Fidelis e il ventennale della strage di Nassiriya

L’Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione Montecchio – Urbino, domenica ha celebrato a Montecchio la Patrona dell’Arma dei Carabinieri "Virgo Fidelis" e ricordato il ventennale della strage di Nassiriya. Alle 10 in Piazza del Municipio l’alzabandiera sulle note dell’Inno Nazionale eseguito dalla banda "G. Santi" Colbordolo. Poi, corteo fino alla Chiesa di S. Maria Assunta dove è stata celebrata la Santa Messa in ricordo dei carabinieri e delle vittime civili del terribile attentato del 12 novembre 2003 in Iraq. Fine cerimonia in Piazza della Repubblica con la deposizione di una corona di alloro davanti al monumento.

Lu.Ard.