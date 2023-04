Celebrazioni del 25 aprile: il programma della giornata

L’Orchestra di strumenti a fiato di Urbino guiderà anche quest’anno le celebrazioni della 78ª Festa della Liberazione, in programma martedì 25. Messe da parte le limitazioni per la pandemia, anche nel 2023 la cerimonia si svolgerà secondo tradizione, a partire dal raduno di fronte al Municipio, in via Puccinotti, alle 10. Diretta dal Maestro Michele Mangani, l’orchestra sarà alla testa del corteo lungo il percorso che porterà alla deposizione delle corone di alloro, in memoria dei caduti, in piazza della Repubblica e al monumento di viale Buozzi. Alle 11, sempre in piazza della Repubblica, ci saranno gli interventi del sindaco, Maurizio Gambini, e della presidente di Anpi Urbino, Cristiana Nasoni. Per l’ultimo momento toccherà nuovamente all’orchestra, che si esibirà nel cortile del Collegio Raffaello o, in caso di maltempo, nella Sala Raffaello. La cittadinanza è invitata a partecipare.