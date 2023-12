Celebrazioni di Serpieri: il rapporto dello scienziato con Giovanni Pascoli

Le celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di padre Alessandro Serpieri proseguono oggi con un appuntamento che analizzerà il rapporto tra lo scienziato e Giovanni Pascoli, alle 16, nella Sala Serpieri del Collegio Raffaello. Pascoli frequentò il Collegio degli Scolopi tra il 1862 e il 1871 e in questo pomeriggio di studi si porteranno alla luce sia la memoria urbinate che egli tradusse in poesia negli anni della maturità, da sempre al centro dell’attenzione di filologi e critici, sia gli interessi letterari di Serpieri (con pubblicazione di materiale inedito e raro).

Quattro saranno i contributi che comporranno l’evento, dopo i saluti del magnifico rettore dell’Università Giorgio Calcagnini e del sindaco, Maurizio Gambini, “Serpieri revisore di Tommaseo“, a cura di Cesarino Balsamini, “La memoria urbinate nella poesia pascoliana: Il ritratto“, di Ilaria Tufano, “There’s something new in the sun today. Le versioni pascoliane di Seamus Heaney“, con Alberto Fraccacreta, e “Un salmo di p. Serpieri per il piccolo Zvanin (alle origini dei Canti di Urbino)“, proposto da Salvatore Ritrovato. Seguirà dibattito. La partecipazione può valere come corso di aggiornamento ai docenti.

n. p.