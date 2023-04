Celebrazioni di Serpieri Si parla di astronomia con Marica Branchesi

Cominceranno domani dalla sala del Collegio Raffaello a lui intitolata le celebrazioni per il bicentenario della nascita di padre Alessandro Serpieri, scienziato umanista del XIX Secolo, con il convegno “Dall’astronomia osservativa di padre Serpieri alla scoperta di altri pianeti“, alle 16,30. Tra gli ospiti anche Marica Branchesi, professoressa ordinaria di Astrofisica al Gran Sasso Science Institute e presidente del Consiglio scientifico dell’Istituto nazionale di Astrofisica, che nel 2022 è stata eletta tra i soci corrispondenti dell’Accademia nazionale dei Lincei, la più antica accademia scientifica al mondo, di cui anche Serpieri fece parte.

Branchesi parlerà di una nuova esplorazione dell’Universo tramite le onde gravitazionali. Ad aprire l’evento, dopo i saluti del magnifico rettore dell’Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, e del sindaco, Maurizio Gambini, sarà Filippo Martelli, docente di Fisica sperimentale della Carlo Bo, con un’introduzione alle attività osservative e di ricerca di Serpieri. In chiusura, Francesca Faedi, ricercatrice dell’Istituto nazionale di Astrofisica, porterà il pubblico "a caccia di pianeti: dalle origini alla scoperta di una Terra 2.0". Le celebrazioni proseguiranno con altri due eventi primaverili, uno il 5 maggio a Villa Caprile, a Pesaro, su padre Serpieri come precursore della moderna fenologia, e uno il 29 maggio, di nuovo al Collegio Raffaello, sul Serpieri educatore, per poi riprendere in autunno, toccando anche San Giovanni in Marignano, Rimini, Bologna e Firenze.

n. p.