Celebrazioni raffaellesche Omaggio all’opera di Armando De Santi

Un appuntamento di estremo interesse si offre domani agli appassionati di arte e non solo, nella Casa Natale di Raffaello. Alle 11,30, dopo aver reso omaggio al monumento del Divin Pittore a Pian del Monte in occasione del suo compleanno, si potrà visitare la mostra “Ho fermato il vento. Le arti nell’opera di Armando De Santi“ curata da Innocenzo Aliventi e da Luigi Bravi per l’Accademia Raffaello. Tre sale per cercare di contenere e far sintesi del genio estroso del “Balilla“, artista urbinate scomparso nel 2000 e definito da Carlo Bo "L’irregolare delle Cesane" che attraverso le opere pittoriche, le sculture e le ceramiche esposte – talune per la prima volta – rappresenta una forma unica di espressione che ora acutamente Gualtiero De Santi riassume nella presentazione come una forma di "espressionismo lirico".

Per il critico, "pensare l’arte era nella sua mente e prassi soprattutto viverla. In primo luogo, avvertirla all’interno dei luoghi nei quali egli si era formato, negli spazi di un rinascimento libero, aereo come aerea è la forma della nostra città e di tanti suoi artisti (si pensi per tutti a Volponi)...". Aperta fino al 7 maggio.

t. m.