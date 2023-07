"Celebriamo l’opera italiana", musiche di Verdi, Puccini, Mozart e Rossini

Un omaggio internazionale all’opera italiana: stasera alle ore 21 nel cortile del Collegio Raffaello si terrà un concerto intitolato ‘Celebriamo l’opera italiana!’, con brani operistici tratti da famosi componimenti di Verdi, Puccini, Cavalli, Monteverdi, Mozart e Rossini. Il concerto, a ingresso gratuito, vedrà esibirsi cantanti stranieri giunti a Urbino per un periodo di studi di lingua italiana, nell’ambito del programma Musica nelle Marche, organizzato da Lingua Ideale Urbino in collaborazione col comune e la Cappella Musicale. In caso di pioggia, si terrà in una sala interna. gv