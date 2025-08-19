Celletta, allarme topi tra i residenti : "Ci entrano in casa, un’invasione. Chiamato il Comune, non risponde"

C’è un problema di topi alla Celletta. Tanti, troppi. Lo evidenziano alcuni residenti, tra questi Irene Petrarca che abita in via del Cinema. "Questa mattina – dice la donna – sono rientrata dalle vacanze e mi sono ritrovata un topo morto davanti alla faccia come ho aperto la porta di casa. E prima di lasciare casa avevo smontato assieme a mio marito mezza cucina perché da un cestello mi era saltato addosso un topo che poi mi è finito tra le mani. Uno schifo. E io non sono la sola a dover combattere con questa invasione di topi".

Quante famiglie siete?

"Siamo otto famiglie che vivono in casette a schiera ed abbiamo anche un giardinetto sia sul fronte strada che sul retro, ma non lo utilizziamo, puliamo inaffiamo ma non lo utilizziamo".

E perché?

"Io per esempio ho un piccolo cagnolino ma non lo posso lasciare fuori durante la notte perché dalle fogne che ci sono in strada escono anche le pantegane, quelle grosse. A maggio una invasione. Così non è possibile vivere, sia per lo schifo e sia anche per una questione igienica".

Avete provato a protestare?

"Certamente ma non sappiamo più a che santo votarci. Ho chiamato il centralino di Marche Multiservizi e mi ha risposto un ragazzo gentilissimo da Bologna che mi ha detto che il problema non era il loro, ma era dell’amministrazione comunale. Chiami in Comune e non risponde nessuno. Ma sarà possibile? A questo punto in accordo con tutte le famiglie vicino abbiamo deciso di chiamare il ’Carlino’ come ultima istanza nella speranza che qualcuno alla fine si muova".

Da dove arrivano tutti questi topi?

"Questo non si è capito ma si stanno riproducedendo in maniea impressionante benché ci siano anche molti gatti che girano nel quartiere. Adesso ci stiamo attivando e ci stiamo mettendo tutti d’accordo per una protesta comune sperando che qualcuno si attivi ed inizi una forte campagna di rattizzazione".

La situazione è così brutta?

"Certamente perchè qui vicino c’è anche il Consorzio Agrario e i dipendenti ci hanno detto – tanto per capire come è esteso il fenomeno – che vendono una infinità di esche per i topi. Ed io sono una di quelle, perché ne ho dentro casa e in garage. Ho paura di ritrovarmeli, i topi, anche dentro gli armadi della camera da letto perché poi si mangiano tutto. Non solo la paura, i problemi igienici e tutto quello che questo fenomeno comporta, ma anche il danno economico. Io come i miei vicini abbiamo passato e ripassato la casa al setaccio andando a cercare tutti i possibili buchi da dove entrano. Ma è una lotta impari perché poi capita, con la casa chiusa, di rientrare e ritrovarmi i topi sul corridoio. Ho visto operai che infilavano nei tombini qualcosa. Ho chiesto cosa facessero e mi hanno risposto che era ’materiale contro le zanzare’. ’E i topi’? ho chiesto. Mi hanno risposto che quello "non era compito loro".

m.g.