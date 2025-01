Celletta, la piaga vandali. Auto e lampioni spaccati

"Troppi atti vandalici, la situazione è diventata insostenibile". Luca Battistelli, un residente del quartiere che comprende la zona Cinque torri, S. Veneranda e Celletta, esprime la propria preoccupazione nei confronti degli episodi di danneggiamento diventati sempre più frequenti e ha inviato una segnalazione anche al consiglio di Quartiere.

Negli ultimi giorni gli episodi di vandalismo sono aumentati, secondo quanto segnala il residente, in maniera preoccupante. "L’ultimo fatto risale a giovedì sera intorno alle 22,30 in via Nanterre – racconta -. Sono state frantumate le coperture in vetro di due lampioni. I residenti sono stati svegliati dai rumori dei colpi contro i lampioni, ma non hanno fatto in tempo a identificare i colpevoli, perché sono scappati. Sono poi arrivate due auto dei carabinieri e una della polizia locale che hanno perlustrato la zona, senza trovare nessuno. Nella notte tra il 31 e il primo gennaio, inoltre, nei garage di via Nanterre, sono stati prelevati tutti gli estintori, sono stati portati nel campo davanti ai licei e poi sono stati aperti. L’unico a non essere stato prelevato è stato quello di una palazzina il cui accesso al garage è interdetto da un cancello. I residenti hanno dovuto raccoglierli e riposizionarli".

Ma l’elenco è ancora lungo. "Nella notte del 4 gennaio, in via Rossellini, i vetri dello sportello sinistro di due auto parcheggiate sono stati frantumati. All’interno c’erano evidenti segni di rovistamento ma non risultano furti. I residenti, me compreso, se ne sono accorti solo la mattina seguente. Ho chiamato personalmente i carabinieri che si sono recati sul posto per un sopralluogo".

Questi sono gli ultimi di una serie di episodi che da qualche mese interessano la zona. Tra questi Luca Battistelli menziona anche le "corse di scooter davanti all’ingresso del liceo scientifico, che si protraggono per ore, anche di notte. La polizia si è recata più volte sul posto: alcuni dei ragazzi vengono identificati e i mezzi sequestrati, ma questi episodi non accennano a diminuire".

"Assistiamo impotenti – conclude Battistelli – a tutto questo senza che accada nulla, nella piena impunità". Il residente chiede che a questo punto siano psi provvedimenti urgenti e domanda al Consiglio di quartiere di farsi carico di queste segnalazioni con le autorità competenti.