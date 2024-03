Cellule staminali e ricerche avanzate: venerdì una giornata speciale

Venerdì 22 si aprirà la sedicesima edizione di UniStem Day e l’Università di Urbino rinnova la sua partecipazione. Ma di cosa si tratta? È l’iniziativa per promuovere la conoscenza dell’utilizzo di cellule staminali in campo biomedico e che si avvarrà del coordinamento di Mattia Tiboni, Rossana Rauti e Tania Vanzolini dove parteciperanno circa 230 studenti delle classi quarte e quinte delle scuole econdarie di secondo grado della provincia di Pesaro e Urbino.

Ad aprire l’evento, alle 9, nell’Aula Magna di Palazzo Battiferri, saranno i saluti istituzionali del prorettore vicario, Vieri Fusi e del professor Marco Rocchi, direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari di UniUrb a cui seguiranno gli interventi di Tania Vanzolini, Rossana Rauti, Bruna Corradetti, Ugo Redi; Ennio Tasciotti e Davide Di Gregorio per l’accompagnamento musicale.

UniStem Day è il più grande appuntamento internazionale con la divulgazione scientifica ed è dedicato agli studenti delle scuole superiori. Coordinato dal Centro UniStem dell’Università degli Studi di Milano, si sviluppa in contemporanea in 97 atenei e centri di ricerca di 13 Paesi e due continenti. Nato nel 2009 a Milano da un’idea della senatrice a vita Elena Cattaneo, professoressa della Statale di Milano, l’evento si rinnova e conferma la propria dimensione internazionale con il coinvolgimento di Atenei e Centri di Ricerca in Australia, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Serbia, Spagna, Svezia, Ungheria e, per la prima volta, in Norvegia. Tutte le informazioni sono disponibili su www.uniurb.it/novita-ed-eventi/5736 e www.unistem.it

fra. pier.