Cellule staminali, una lezione speciale per gli studenti

Le cellule staminali in campo biomedico e 230 ragazzi delle scuole superiori del territorio sono stati protagonisti, ieri, alla sedicesima edizione dell’Unistem Day. Iniziativa di respiro internazionale nata nel 2009 a Milano da un’idea della senatrice a vita Elena Cattaneo, professoressa della Statale di Milano, alla quale UniUrb partecipa attivamente. A coordinare il momento urbinate Rossana Rauti, Tania Vanzolini e Mattia Tiboni, ricercatore e docente di tecnologia farmaceutica all’Universita di Urbino: "la giornata di ieri ha avuto lo scopo di avvicinare i ragazzi delle superiori alla ricerca scientifica cercando di accendere in loro la scintilla della curiosità. I nostri relatori hanno parlato di cellule staminali, applicazioni cliniche ma anche delle loro personali esperienze formative. Crediamo che l’obbiettivo di UniStem Day – prosegue Tiboni – sia stato raggiunto e speriamo di ottenere la stessa partecipazione e lo stesso successo anche il prossimo anno". L’appuntamento si è svolto a Palazzo Battiferri, con i saluti istituzionali del prorettore vicario Vieri Fusi e del professore Marco Rocchi, direttore del Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Ateneo ducale a cui sono seguiti interventi di Bruna Corradetti, del Baylor College of Medicine di Houston, Ugo Redi, chirurgo plastico ed Ennio Tasciotti dell’Università San Raffaele di Roma e concluso con un momento musicale curato dal compositore Maestro Davide Di Gregorio.

Francesco Pierucci