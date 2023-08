Cemento in piazzale Rosselli, parte la protesta

"Là dove c’era l’erba ora c’è una città" cantava Celentano, raccontando la forte urbanizzazione del dopoguerra a Milano. E guardando Fano, l’associazione ambientalista Lupus in Fabula intona lo stesso ritornello. A dare il "La" al nuovo canto di protesta del direttivo della Lupus, sono infatti i lavori in piazzale Rosselli, il giardino che sorge accanto alla rotatoria della Bella Napoli, là dove via Felice Cavallotti salendo dalla Stazione Ferroviaria al Centro incrocia via Mura Malatestiane e il cavalcavia che porta in viale Cesare Battisti ma anche via Garibaldi. "Il progetto di riqualificazione di Piazzale Rosselli e Viale Battisti (ufficialmente si chiama: Lavori di messa in sicurezza di Viale BattistiVia Garibaldi) ricalca la tendenza di quasi tutti i progetti di questa amministrazione - denunciano gli ambientalisti -: asfalto e cemento al posto di alberi ed erba. In Piazzale Rosselli sarebbe bastato sostituire l’asfalto con una nuova pavimentazione, senza ridurre l’area verde per creare un inutile vialetto tra i due pini. Invece la smania di lasciare segni architettonici contempla sempre la riduzione di superfici permeabili e naturali. Mai il contrario". Insomma. Per gli ambientalisti prima quello era un giardino, piccolo, ma pur sempre un giardino. Domani sarà invece un piazzale con tre aiuole. Ma "la riduzione del verde ci sarà anche lungo Viale Battisti, dove, sul lato nord saranno abbattuti quasi tutti gli alberi - sottolineano -, in parte sostituiti con nuovi alberelli, per fare posto ai parcheggi". Il motivo di questo scempio? "In comune manca un tecnico competente sul verde urbano in fase di progettazione, come previsto dalla Legge". Per questo chiedono al sindaco "come questo progetto riesca ad essere in linea con le norme che l’Unione Europea stabilisce per l’erogazione dei fondi del Next Generation Eu" dal momento che il regolamento europeo stabilisce che i progetti finanziati con i fondi del PNRR "non devono arrecare un danno significativo all’ambiente, ma devono favorire la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione e il ripristino della biodiversità, l’uso sostenibile e la protezione delle acque". Nella ‘Relazione di adattamento ai Cambiamenti Climatici’ facente parte del progetto presentato, si legge che ci saranno aree verdi di nuova realizzazione, che saranno preservate le alberature esistenti, che ci sarà un aumento delle aree permeabili e di pavimentazioni drenanti. "Tutto ciò non è vero - denunciano gli ambientalisti -. Al contrario, diminuirà la possibilità dell’area di assorbire le precipitazioni, diminuirà l’ombreggiamento e l’assorbimento di polveri sottili, e quindi aumenterà l’isola di calore. Quando questa amministrazione inizierà a dare alla gestione e progettazione del verde urbano il valore che si merita, sarà sempre troppo tardi".

Tiziana Petrelli