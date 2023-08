Cena solidale al Festival Utopia Camerieri lenti, un commensale li insulta

"Incompetenti. Siete degli incompetenti. Non sapete fare niente". Lo sfogo, bruciante, è stato espresso da un commensale a cena con un gruppo di amici – età tra i 55 e i 70 anni – al “Festival Utopia“. A subire l’attacco sono stati due giovani camerieri che, morsi nel vivo, sono scappati in cucina, a piangere, minati nella fragile sicurezza di riuscire a fare un mestiere, mettendosi alla prova, senza anteporre la disabilità con cui convivono dalla nascita.

La ragione dello sfogo? Un’attesa di oltre trenta minuti prima che venisse portato a quei commensali il pasto ordinato. La reazione sarebbe comprensibile se Festival Utopia fosse un ristorante come gli altri e non la speciale esperienza umana e sociale, con cui una comunità ha provato, in questi due mesi di festival, ad emanciparsi. Ma visto l’accaduto forse è meglio ricordare cosa è il Festival Utopia. In sintesi dietro l’alberghiero Santa Marta è allestita una sala ristorante all’aperto con palco per cabaret e musica. Per quasi due mesi, dalle ore 17 in poi, quell’area ha accolto pesaresi e turisti a tavola. Di straordinario c’è che a fare tutto – in cucina, in sala, sul palco, tra gli stand – sono 60 giovani disabili della nostra città, sostenuti, dal progetto dell’Istituto alberghiero, di Gulliver e dal garante per i diritti delle persone con disabilità, Maruska Palazzi. Loro, i magnifici 60, sono giovani appena usciti dalle scuole pesaresi. Nonostante il boom di consensi, evidentemente in cima al menù, prima delle pietanze previste, bisognerebbe scrivere la parola “inclusione“, vero pane quotidiano della sfida lanciata dal Festival Utopia. "In un minuto – osserva Andrea Boccanera, presidente Gulliver – è vacillato il lavoro di due mesi". Ma come ha detto Alex Bernacchia, vicepresidente Proloco Candelara, volontario tutte le sere dopo il lavoro in cantiere edile: "Qui, però nessuno molla".

Solidea Vitali Rosati