CenArte, Arte e Gastronomia nel Borgo Medievale di Gradara

Da luglio, ogni martedì fino a tutto settembre, nel borgo di Gradara torna CenArte, un evento giunto alla seconda edizione che coniuga l’arte alla gastronomia. Coinvolti nel progetto alcuni ristoranti del piccolo borgo medievale e degli attori, impegnati in esibizioni dedicate ai miti della storia dell’arte e del vino, il tutto all’aperto, nel cuore di Gradara. Per partecipare è necessaria la prenotazione contattando gli uffici della Proloco di Gradara, Bellezza, in tutte le sue declinazioni, è la parola chiave di questo evento che si snoda entro le mura del Castello. Ogni martedì, dalle 19 alle 21. Per info tel. 0541 964115 - Cell. 340 14 36 396