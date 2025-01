Cencetti (Pd): "Baldelli e la Regione ci devono spiegare le strategie per aiutare il nostro entroterra"

Stanno suscitando non poche reazioni le affermazioni dell’assessore regionale Francesco Baldelli fatte in un convegno a Cerreto di Cagli, sul tema del turismo. Il Pd interviene tramite il segretario di zona, Daniele Cencetti: "Ma quali finanziamenti a pioggia? La memoria corta in politica è pericolosa. Il turismo equestre, come trekking e bike, sono stati sempre oggetto di attenzioni anche in passato, anche in tempi in cui non si avevano grandi risorse. Penso al cavallo del Catria, alla ciclovia delle aree interne, agli investimenti per la montagna. Di quali soldi a pioggia si parla? Baldelli dovrebbe invece dare spiegazioni sulla strategia nazionale per le aree interne “Appennino basso Pesarese e Anconetano“, nata proprio per azzerare o almeno accorciare le diseguaglianze tra territori, snobbata dalla Regione ed alla quale l’assessore non ha mai creduto".

Insiste il segretario di zona: "Adesso cosa sta succedendo? Vogliamo parlare dei 3 milioni di euro per Cantiano contro i 13 a Pergola per l’alluvione? Badate bene, a scanso di equivoci non diciamo che i 13 a Pergola non siano legittimi ma, in base ai danni, allora Cantiano avrebbe dovuto avere almeno 100 milioni di euro. La pedemontana? Diventata uno spezzatino e finanziata a zig zag per “accontentare“ questo o quel territorio e penalizzare il tracciato originale da Serra, Frontone fino a Cagli deviandola a Pergola per Fossombrone. Finanziamenti importanti per l’ospedale Pergola? Mentre bisogna lottare con il coltello tra i denti per qualche risorsa al fine di mettere in sicurezza la struttura di Cagli e scongiurarne la chiusura o il trasferimento del Santo Stefano. Servizi ambulatoriali previsti sempre a Cagli mai attivati e quelli esistenti depotenziati, ma si promette una casa della salute/ospedale di comunità che esistono già nella struttura del “Celli“, basterebbe farli funzionare, invece di aspettare la nuova struttura".

E poi ancora: "Gli accorpamenti scolastici che penalizzano ancora il nostro territorio in particolare Apecchio mentre altre zone, meno periferiche, non vengono minimamente toccate o prese in considerazione, oppure altre per cui basta una telefonata da Roma, per godere di una scandalosa indulgenza regionale. Ultimo ma non ultimo, i tagli ai finanziamenti alla fattoria della legalità di Isola del Piano, fuori dalla nostra zona, ma serve per far capire il “modus operandi“ di questa amministrazione regionale. La verità è che stanno distruggendo le aree interne, le nostre, con progetti e finanziamenti mirati solo al consenso politico e quasi mai con una visione lungimirante. Tutto questo mentre ci sono (o ci sarebbero) strumenti e opportunità mai avute prima, con fondi del Pnrr, che ricordiamo ci sono grazie al nostro lavoro in Europa e che Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia non volevano e hanno sempre ostacolato con il loro voto contrario. Vogliamo parlare poi della questione Atim? Agenzia per il Turismo creata da questa giunta regionale che è un vero sperpero di denaro pubblico tanto che anche la Corte dei Conti ne ha certificato l’inutilità, essendo un doppione che ci costa 12 milioni e serve solo per affidi e finanziamenti diretti senza bandi. Questa purtroppo è l’amara verità. Da riportare a futura memoria".

Mario Carnali