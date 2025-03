Cencetti (Pd): "Il taglio ai servizi dell’entroterra è inaccettabile"

Continuano le prese di posizione per la chiusura di filiali di Intesa Sanpaolo e anche il direttivo di zona Pd del Catria e Nerone prende posizione. "Basta con questo taglio dei servizi. E’ inconcepibile e inaccettabile lo smantellamento bancario portato avanti da Intesa Sanpaolo – afferma il coordinatore del Pd Catria e Nerone, Enrico Cencetti – dopo Serra Sant’Abbondio già avvenuta, si tenta di chiudere anche le filiali di Acqualagna Frontone e Arcevia. Un’ altro duro colpo al territorio che ricade nell’area pilota della strategia nazionale per le aree interne. Questo certifica, se ancora ce ne fosse bisogno, il fallimento delle politiche inerenti ai nostri territori, degli ultimi quattro anni".

"Nel 2013 il ministro Barca, aveva iniziato una serie di azioni e di politiche per contrastare il declino demografico e la marginalizzazione territoriale. Sanità, istruzione e mobilità erano i servizi base da mantenere e migliorare. Oggi tagli costanti ai piccoli comuni (l’ultima finanziaria dai 20mila ai 60mila euro) nella nostra zona stiamo subendo la costante riduzione dei servizi sanitari, con chiusura di ambulatori, mancanza di medici e pediatri accorpamenti scolastici e scelte più che discutibili per la mobilità, con la Pedemontana ridotta ad uno spezzatino, uno zig zag verso Pergola senza senso ed il progetto di miglioramento della strada, “Contessa“, che collega Marche ed Umbria, lasciato in un cassetto. Tutto questo nonostante le possibilità ed i fondi del Pnrr che rischiamo anche di perdere. Non è questo il modo di affrontare il problema. Dobbiamo aiutare i piccoli comuni e le Unioni Montane, pensare ed attuare interventi mirati per le infrastrutture, pensare ad una tassazione differenziata a imprese e cittadini, per chi “torna“ a risiedere ed investire nel territorio o per motivare la permanenza, agevolazioni alle giovani coppie e asili nido per aiutare i genitori. Solo così possiamo pensare di avere un futuro e fermare il continuo spopolamento e frenare questa emorragia di servizi. Le aree interne si salvano soltanto con una mentalità nuova e non basata strettamente sui numeri, ma sulle pari opportunità e garanzia di servizi che devono essere garantiti a tutti i cittadini".

Mario Carnali