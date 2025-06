Cencetti: "Sulla nostra viabilità solo una confusione madornale"

Non si attenuano i commenti in città sulla eventuale deviazione a Serra Sant’Abbondio verso Pergola della Pedemontana. Anche il segretario del Pd di zona Catria e Nerone, Enrico Cencetti, dice la sua. "Ma che rivoluzione infrastrutturale, una confusione madornale. Innanzi tutto – afferma Cencetti – continuiamo a prendere atto con amarezza, di un non coinvolgimento dell’Unione Montana direttamente interessata all’opera, come se ci fosse un piano nemmeno tanto velato di tagliare fuori dal nuovo dibattito che si è avviato in questi giorni alcuni amministratori “scomodi“. Così come successo per la sanità, meglio andare a trattativa privata con il singolo comune di Cagli. In tempi non sospetti, avevamo chiesto di prendere una posizione forte, all’ex presidente dell’Unione Montana Alessandri, in merito al percorso della Pedemontana “smembrata“ dalla Regione e finanziata a zig zag. Posizione che avrebbe dovuto prendere per il ruolo della stessa Unione in seno alla Strategia Nazionale per le aree interne Basso Pesarese e Anconetano. Un territorio attraversato in gran parte dal tracciato condiviso da territori, cittadini e amministrazioni. Il tratto della Pedemontana Cagli-Sassoferrato è un’opera strategica per far uscire dall’isolamento l’area montana alto pesarese e per collegare l’entroterra alla Quadrilatero, alla Fano-Grosseto ed alla Flaminia/ Contessa, Fano Gubbio. Non collegarlo è un non senso, non proseguire sul finanziamento del percorso originale è una decisione che penalizza ulteriormente tutto l’alto pesarese e anconetano. La realizzazione della bretella di Cagli non servirà a nulla, se non collegata al progetto originale".

ma. ca.