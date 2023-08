Cene al lume delle stelle cadenti

Oggi si terrà la quarta edizione ‘Stelle d’argento’, appuntamento promosso dal Comune di Cartoceto e dalla Pro Loco cittadina, in collaborazione con il Museo del Balì. Per onorare il periodo durante il quale la Terra incontra lo sciame meteorico delle Perseidi, i locali e le attività ristorative del territorio promuovono una cena sotto le stelle all’insegna delle eccellenze locali e buona musica. E, per chi vorrà, la serata si concluderà al Museo del Balì; infatti, chi cenerà a Cartoceto, vivendo la magia del borgo antico, potrà, esibendo il ticket rilasciato dai locali aderenti, fruire di una riduzione sul biglietto d’ingresso al Museo, che sarà visitabile sino alle 22,15.

A far da collante tra i 7 locali che partecipano a ‘Stelle d’Argento’, tra aperitivi e cene, sarà la musica. La Gastronomia Formaggeria Beltrami proporrà il progetto ‘Radio Ventura’ del polistrumentista Mattia De Minicis; al Bar Giunto prima il cantautorato di Michele Vampa e a seguire il dj set con Francesco Gagliardi; al Bar Nanà di scena ‘The Olds anche the Boys’; al Ristorante Agli Olivi musica pop, funk e latin con il Vikitrio; al Frantoio del Trionfo iniezione di jazz in compagnia del trio di Elena Lodovici; e alla Locanda 30 Posti le note del duo Filippo Sebastianelli al sax e Giacomo Rotatori alla fisarmonica. A La Locanda del Gelso, infine, esibizione del Rossini Saxophone Quartet.

s.fr.