Cenerentola ci insegna a trovare la felicità

La magica transposizione animata Il celeberrimo adattamento della fiaba di Perrault, della Disney riscuote grande successo al tempo dell’ uscita, dopo un periodo di semi- bancarotta da parte della compagnia americana. Considerato, ai tempi dell’uscita, il più grande successo disneyano dopo Biancaneve e i sette nani ( Snow White and the Seven Dwarves,1937), Cenerentola è una fiaba d’amore, magia e di speranza.

La regia è affidata a Clyde Geronimi (animatore di alcuni dei primissimi corti della Disney),Hamilton Lusk (direttore di animazione per Mary Poppins,Peter Pan e altri) Wilfred Jackson( musica di Steamboat Willie, alcune parti di Fantasia e molte Silly Symphonies). Tutti gli artisti hanno saputo sfruttare una fiaba all’apparenza semplice ad una trama bilanciata tra momenti comici e romantici, incalzanti e rilassati, trasformandola in una storia sognante e magica capace di catturare l’attenzione del pubblico.

Arruolamento chiave nella produzione artistica, trovata decisamente intraprendente da parte di Disney, fu Mary Blair, un’illustratrice per i libri per bambini che con la sua concept art diede un contributo decisivo all’aspetto e alle linee dei personaggi, che infatti sembrano più slanciati rispetto alle precedenti creazioni dello studio, che finora aveva ritratto personaggi più tarchiati e animali umanoidi, con linee abbastanza semplici ed essenziali. La concept art si focalizza soprattutto sulla scena della trasformazione del vestito, una delle più difficili da animare perché ritraeva un movimento di rivelazione e di incanto, molto lenta ma espressiva. Disney rivela, durante un’ intervista, che la scena del vestito era la sua preferita in tutti i film che ha diretto.

Affidata a Paul Smith e Oliver Wallace, la colonna sonora propone un’atmosfera a dir poco onirica e sognante con le canzoni, che danno un contributo allo sviluppo della storia. Si può dire che c’è un canto per ogni parte della storia: -Cinderella (Cenerentola) -A dream is a wish your heart makes (I sogni son desideri) -Sing Sweet Nightingale (Canta Usignol) - Bibbidy- Bobbity -Boo (Bibbidi Bobbidi Bu) -So this is love (Questo è l’amore) -The Work Song ( Lavorare, che fatica).

La storia c’insegna che la felicità e la speranza possono essere trovate anche in momenti difficili e situazioni complicate nella vita e che seguire i nostri sogni è il nostro diritto e scopo nel mondo. Il coraggio umano della protagonista si impone come modello d’ispirazione per chi vuole emergere da situazioni di sconforto e di paura, perseverando e combattendo per la propria felicità.

Matteo Koffi Teya, Sami Baig, Amash Warnakulasooriya e Clotilde Paino