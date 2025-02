Cenerentola dei giorni nostri diventa ecologica

Oggi alle ore 17 al Teatro Rossini di Pesaro prosegue la Stagione di Danza, promossa dal Comune di Pesaro e dall’Amat, con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura. In scena un atteso spettacolo che è riuscito a stupire, meravigliare e sorprendere oltre ogni aspettativa il pubblico di tutto il mondo, Cenerentola. Balletto ecologico di Philippe Lafeuille per Chicos Mambo.

La fiaba di Perrault e la musica del balletto di Prokofiev hanno ispirato Philippe Lafeuille a creare una versione molto originale di Cenerentola. "Il risultato è mozzafiato, impressionante, colorato ed estroso dove l’immaginazione regna sovrana", dicono le note della produzione. Tra sacchi della spazzatura e bottiglie di plastica, in una meravigliosa discarica, i personaggi non smettono di trasformarsi. I polimorfi ballerini di Chicos Mambo passano dalla danza al teatro, dalla risata al pianto. Il tema di fondo è la metamorfosi, la trasformazione. Il racconto della bambina sfortunata che si trasforma in principessa, della zucca che diventa elegante carrozza e del minuscolo topo che si tramuta in un maestoso cavallo viene restituito attraverso una creativa e sorprendente danza con i rifiuti.

Le scene e i costumi sono realizzati con coloratissima plastica riciclata perché tutto trova nuova vita nella trasformazione. E così la fiaba non è più fuga dalla realtà ma impegno concreto per la salvaguardia del nostro pianeta. Philippe Lafeuille non è un artista qualunque. Laddove molti non vedrebbero altro che un mucchio di spazzatura poco interessante, lui vede la bellezza con un potenziale non sfruttato che aspetta solo di essere rivelato. Un regno senza pari sul palcoscenico della danza, trasformato in una splendida discarica. Un riciclo aggraziato, meraviglioso e inclassificabile. Gli interpreti sono Antoine Audras, Florent Chevalier, Emmanuel Dobby, Mohammed Kouadri, Stephane Vitrano, Philippe Mesia. Assistente alla coreografia è Flavie Hennion, ideazione luci di Armand Coutant, i costumi sono di Corinne Petitpierre, la colonna sonora di Antisten. La produzione dello spettacolo è di Chicos Mambo – Compagnie La Feuille d’Automne, Théâtre de Cusset -Scène d’intérêt National “Art et Création“ con il supporto di Théâtre de Cusset e Théâtre du Vésinet Info: e biglietteria: Teatro Rossini 0721 387620, Vivaticket anche online.