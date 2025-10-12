Cenobio, Villa Severi, Rocca. Tris d’assi con le giornate Fai. Ed è subito assalto all’arte

La ’chicca’ del Cenobio San Bartolo, con la sua chiesa e il bellissimo chiostro. L’eleganza di Villa Severi e il suo giardino "opera d’arte". L’imponenza e il mistero di Rocca Costanza, fortezza nel cuore della città.

E’ il tris d’assi che il Fai di Pesaro e Urbino ha scelto di calare in occasione delle "Giornate d’autunno" e che già a partire da ieri mattina ha conquistato centinaia di visitatori. Tre luoghi della cultura non sempre aperti al pubblico ma che nonostante non sia la prima volta che vengono scelti per questa manifestazione, riscuotono sempre un grande successo.

Già da ieri mattina infatti, all’ingresso del Cenobio e della Chiesa del San Bartolo, c’erano tantissime persone che attendevano il proprio turno per la visita. Molti hanno raggiunto il sito a piedi, approfittando della bella giornata e per fare una passeggiata tra i sentieri del Parco San Bartolo. "Questo luogo è stato scelto anche altre volte per le Giornate del Fai ma devo dire che c’è sempre tanta gente – dice il professor Giorgio Aceto, tra i proprietari del complesso, mentre accompagna i visitatori -. Non appena ci sono queste iniziative le persone vengono sempre con piacere". Lo conferma anche Antonio Trebbi, pesarese: "Questa mattina (ieri, ndr.) sono qui a visitare il Cenobio – dice – ma sempre in giornata approfitterò per andare anche Villa Severi e Rocca Costanza. E’ la prima volta che vengo qui e sono rimasto molto affascinato. Gli altri due luoghi li ho già visti ma torno sempre volentieri. Domani (oggi, ndr.) ne approfitterò poi per fare anche un giro a Pergola o a Saltara, alla Villa del Balì, sempre per le Giornate del Fai".

Tantissima gente anche a Villa Severi, "presa d’assalto" soprattutto nel pomeriggio, chiudendo la giornata con 530 visitatori. "Grazie al Fai e ai ragazzi delle scuole che si stanno prestando come ‘apprendisti Ciceroni’ – spiega Carlo Grossi, presidente della Fondazione Meuccia Severi, affiancato dal vicepresidente Elio Giuliani – da questa mattina (ieri, ndr) stiamo accogliendo gruppi di visitatori formati da circa 25-30 persone che si danno il cambio più o meno ogni mezz’ora. Tra i visitatori non ci sono soltanto persone che vengono dalla nostra provincia: abbiamo avuto persone anche da Torino Modena, Bologna, San Severo, Treviso, Perugia, Teramo ma anche Senigallia, Ostra, Cingoli".

Ad accompagnarli, tra gli apprendisti Ciceroni, c’è anche Simone Esposito, studente del Liceo Marconi: "Prima di partecipare a questo progetto – dice – non conoscevo la Villa e sono rimasto molto colpito. Vedere qui esposte nel giardino tutte queste opere d’arte, con una prospettiva sul ‘900, è molto bello". Grande successo anche per Rocca Costanza, aperta nel pomeriggio di ieri, con tanti curiosi che non hanno perso l’occasione di entrare all’interno della fortezza.

Le Giornate del Fai proseguono anche oggi: la Chiesa e il Cenobio San Bartolo saranno aperte dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, Rocca Costanza e Villa Severi, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.