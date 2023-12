Cenone per mille. In città si apparecchia il CaterCapodanno

Pesaro sa essere ospitale. Il Comune ha infatti organizzato in poco tempo un cenone al coperto, in vari luoghi della città, pensata per visitatori (si spera tanti) attesi a Pesaro per il “CaterCapodanno“, cioè la speciale edizione del CaterRaduno in diretta Rai Radio 2 da Piazza del Popolo. L’iniziativa è scaturita da un ragionamento, balenato nella testa del sindaco. Se lo spettacolo del 31 dicembre inizierà alle ore 22,30 – si è domandato Ricci – in quale ristorante, le persone interessate a festeggiare il Capodanno in Piazza, avranno speranza di trovare posto? Peggio, in termini di logistica, se dovessero essere forestieri. "Abbiamo previsto una conferenza stampa per spiegare tutto – conferma il sindaco Ricci –. Immaginiamo che i ristoranti siano pieni e che siano organizzati per un cenone fin dopo mezzanotte. Chi viene per il concerto, invece, alle 22,30 vuole essere in piazza. Abbiamo pensato di dover dare questa possibilità, con una certa flessibilità. E poi essendo San Silvestro è difficile che le persone si accontentino dello street food". Davanti a questo scenario il sindaco e il capo di gabinetto Massimiliano Amadori hanno messo insieme la squadra che vedrà i ragazzi di Utopia dare una mano al catering.

Per sommi capi l’organizzazione prevede come primo luogo, con 220 posti a sedere, la palestra Carducci. Se le persone dovessero arrivare a 400, da seconda sala banchetto fungerà la scuola Carducci. E così via: in base alla domanda dei commensali, potrebbero aggiungersi il bocciodromo, la palestra di via Mazza e l’ex limonaia del Miralfiore. Operazione complicata, quanto spettacolare. Prezzo del cenone? Sui 35 euro a testa, bicchiere di spumante incluso. Menù? Piatto unico con tortino di verdure, carpaccio di carne; lasagne; arrosto di vitello in salsa con pomodorini arrosto; tiramisù; vino e bolle. "Il gruppo Utopia è contento di essere utile alla città" commenta Andrea Boccanera, presidente dell’associazione Gulliver. Certo, Pesaro ospitale è un ottimo esordio da Capitale. In effetti è difficile immaginare che il 31 dicembre a Pesaro possa esserci un locale capace di liquidare un cenone della tradizione in meno di due ore.

Forse i fans di Massimo Cirri e Sara Zambotti, conduttori amatissimi di Caterpillar, la mitica trasmissione di Rai Radio 2, avrebbero pure accettato di cenare con un pacchetto di crackers pur di godersi lo spettacolo che, in attesa della mezzanotte, preannuncia sul palco l’esibizione di artisti come Colapesce Dimartino, Valerio Lundini e i VazzaNikki e altri. Una speranza però, fin troppo fragile che si scontra con la statistica se si considera quanto il forte richiamo dell’evento possa attirare in città un alto numero di persone. A tal punto che, di concerto con la Prefettura, si è stabilito un conta persone all’ingresso della piazza e del centro, per un contingentamento, una gestione consapevole dei flussi.

