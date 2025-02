Censimento delle situazioni critiche per far fronte a tutte le emergenze

Il Comune di Fossombrone ha in corso in questi giorni un censimento delle persone non autosufficienti che risiedono nel suo territorio. L’obiettivo è permettere alla Protezione Civile di dare una risposta efficace e per quanto possibile rapida in caso di eventi come incendi o altre calamità più o meno naturali. L’aggiornamento degli elenchi delle persone con problemi fisici è una procedura complessa e delicata che ha bisogno anche della collaborazione dei cittadini direttamente interessati. I cittadini che hanno residenza o domicilio nel Comune di Fossombrone, in particolare: persone invalide con indennità di accompagnamento e/o disabili gravi riconosciuti in base alla legge 104, nonché le persone affette da patologie fortemente invalidanti attestate da documentazione sanitaria che abbiano in corso la domanda di invalidità, sono invitati a compilare la scheda "A" del modulo apposito che viene distribuito in questi giorni e che permette di dichiarare tutti i dati necessari riferiti alla propria condizione.

La scheda compilata dovrà essere indirizzata al Comune di Fossombrone, Settore IV Servizi Sociali. La "consegna" telematica può avvenire o con e-mail ordinaria (comune.fossombrone@provincia.ps.it) o con pec (comune.fossombrone@emarche.it). Ma la scheda può anche essere recapitata alla vecchia maniera, con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 al le 13,30. Va notato, infine, che i Servizi Sociali del Comune hanno intenzione di procedere a un secondo step di questo particolare censimento con un’opera di geo-localizzazione che consenta di individuare con maggiore accuratezza dove si trovano le persone fragili (eventualmente da evacuare, per esempio, in caso di calamità). Per info e aiuto per la compilazione della scheda si può contattare l’Ufficio Sportello Sociale al numero 0721 - 723249.

