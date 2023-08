Cent’anni di storia famigliare a Marotta: Montanari si racconta nel diario “Cocona de zio”

Su iniziativa del Circolo Culturale Marotta, lunedì, dalle 21.15, nel giardino di Villa Valentina (lungomare Colombo) sarà ospite la scrittrice Patrizia Montanari (foto), marottese, figlia del compianto Adriano, primo organizzatore della ‘Festa dei Garagoi’. La Montanari, in dialogo con la presidente Ersilia Riccardi, presenterà il suo libro ‘Cocona de zio’. Testo che rappresenta un originale modo di raccontare e raccontarsi. Col quale l’autrice ha ripercorso le vicende della propria famiglia per rispondere a un’urgenza personale, ma anche per lasciare ai figli una testimonianza di affettività, di ricordi e valori intrinseci alla tradizione familiare. Ne è uscito un racconto che copre più di un secolo di vita dei suoi cari. Attraverso le storie, il lettore ricostruisce un mondo tramontato, meno tecnologico, ma per molto versi più umano e solidale. E l’originale strategia narrativa - un diario da marzo 2021 a febbraio 2022, sotto la pandemia - fa da sfondo agli eventi e offre un confronto fra passato e presente che fa riflettere.

s. fr.