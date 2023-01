Cent’anni fa moriva don Masetti L’Opera don Orione lo celebra

di Tiziana Petrelli

Il centenario della morte di don Masetti proietta l’Opera don Orione di Fano verso il futuro. Un futuro in cui la benemerita istituzione cittadina, che si ispira all’insegnamento di san Luigi Bosco, vuole aprirsi sempre più alla città completando così il progetto – mai totalmente realizzato – del suo ‘Santuario’: un punto di riferimento giovanile non solo nel tempo esteriore (con le sue scuole, l’oratorio, il centro sportivo, il cinemateatro e le case d’accoglienza per il disagio) ma anche in quello interiore, con la preghiera. "In prospettiva del centenario della morte di don Francesco Masetti (1852-1923) – spiega il direttore dell’opera don Orione, Roberto Giorgi – oggi, 31 gennaio, ricorrenza di don Bosco e quindi per noi festa patronale, faremo al mattino un momento di festa con le realtà della scuola don Gentili mentre il pomeriggio sarà aperto alla cittadinanza: alle 18.30 verrà celebrata nel santuario, una messa a cui saranno presenti i parroci del territorio e tutta la comunità religiosa e a cui seguirà un buffet".

Questo è l’avvio dei festeggiamenti che avranno il loro clou ad agosto, ma che comprenderanno una serie di iniziative che si svolgeranno nell’arco di tutto il 2023. "Adesso stiamo costituendo il Comitato per il centenario di Masetti – anticipa il professor Giorgi –, tra le tante cose che abbiamo in mente: pensiamo di riprendere le diverse pubblicazioni che don Masetti (che era un prete colto, un romanziere) ha fatto per i giovani ma anche gli scritti che il compianto Alberto Berardi (che era stato un suo allievo) ha pubblicato negli anni ‘70. Faremo sicuramente anche un convegno. Questo centenario ci condurrà alla ricorrenza importante dell’anno prossimo: il 15 aprile del 2024 saranno infatti i 90 anni dalla posa della prima pietra della chiesa voluta a Fano da Don Orione".

Ogg, invece saranno 135 gli anni trascorsi della morte di don Bosco, l’ispiratore a Fano delle opere caritatevoli di don Masetti e don Gentili, parroci della cattedrale. "Don Bosco è morto il 31 gennaio 1888 e la nostra realtà è nata fondamentalmente in quell’anno – spiega il direttore Giorgi –, perché Masetti (personaggio a cui abbiamo dedicato nel 1916 il cinemateatro) è stato uno che ha imitato don Bosco. Nel 1888 è stato infatti l’iniziatore di un oratorio e, quando nel 1923 Masetti è scomparso, l’eredità di tutto l’istituto (composto allora dall’orfanotrofio, oratorio, collegio, scuola di arti e mestieri) l’ha proseguita monsignor Gentili fino all’arrivo di don Orione, che ne ha preso il testimone alla sua morte nel 1930. Don Orione era discepolo vero di don Bosco, perché era stato a scuola da lui a Torino, anche se non era diventato salesiano ma aveva fondato una sua congregazione. E quando nel 1934 don Bosco è stato canonizzato, don Orione ha voluto fondare, proprio a Fano, la prima chiesa in onore del Santo".

E così sono passati quasi 90 anni dalla posa della prima pietra che ha portato alla costruzione del Santuario di don Bosco. Ma perché qui e non altrove, visto che don Bosco era tanto famoso e presente in tanti istituti in Italia e all’estero? "Perché don Orione ha visto nelle ‘Piccole Opere’ di Masetti e Gentili – conclude Roberto Giorgi –, così si chiamavano, un po’ quell’ambiente che lui aveva vissuto a Torino, ha riconosciuto nella realtà di Fano l’esperienza vissuta nell’oratorio di Valdocco: dove è stato accolto da giovanissimo, ha studiato e ha anche intrapreso il percorso del sacerdozio".