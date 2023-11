Centauro agganciato. Rimane ferito

Paura ieri mattina in via Toniolo per un centauro agganciato da una macchina e rovinato a terra. Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando, poco prima dell’intersezione con via Turati, la Volkswagen Tiguan condotta da una donna fanese di 46 anni ha sorpassato una Vespa rossa 150 condotta da un 61enne di Mondavio, che la precedeva in direzione monta mare. Da un primo riscontro della Polizia Locale pare che durante il sorpassando, l’auto abbia agganciato la borsa laterale posta alla sinistra della Vespa, trascinando il motorino a terra assieme all’uomo trasportato in codice giallo al Pronto soccorso.