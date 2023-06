Cento anni di scoutismo Oggi scatta la ‘tre giorni’ di festa

Gli scout cattolici pesaresi festeggiano i loro 100 anni di attività. L’appuntamento parte oggi e proseguirà fino a domenica. Imperdibile la cerimonia dell’alzabandiera prevista per oggi, dalle 15, alla Palla e l’inaugurazione della mostra storica "100 Anni di Scoutismo Cattolico a Pesaro" dove ogni ex scout potrà portare un suo ricordo dell’esperienza (un fazzolettone, una spilletta ma anche qualche foto). Proseguirà la serata al Parco Molaroni, dalle 21, con il convegno "Generare Futuro. Giovani, Chiesa, Società": ci sarà l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi e presidente della Cei. Grande festa anche domani e domenica, con attività per grandi e piccoli tra cui, dalle 21, il Fuoco di Bivacco con Francesco Scoppola, presidente Agesci. Domenica, alle 18.30 la messa e poi il concerto con gli "L’Ostile Scout", dalle 21.

g.m.