Cento anni fa nasceva Naponelli, un maestro dalle visioni surreali

Calegari Franca *

Nino Naponelli (Pesaro (1925 - 2000) è stato uno dei protagonisti del 900 pesarese. Conservo di lui un prezioso catalogo con dedica, edito dalla Galleria Signoretti in occasione di una bella mostra tenuta nel 1994, e voglio ricordarlo a cento anni dalla sua nascita in quel quartiere porto dove è sempre vissuto. Si è diplomato alla Scuola d’arte come pittore e ceramista, ha cominciato a dipingere ritratti, autoritratti, nature morte col gusto puro della descrizione, fino ad arrivare al passaggio dal mondo quotidiano a una dimensione magica che è stata la sua caratteristica e che lo rende immediatamente riconoscibile.

Le sue immagini presentano una realtà apparentemente “vera“ ma nata da una fantasia inesauribile e totalizzante, che trasfigura tutto in un sogno che diventa “vero“ nei particolari precisissimi e lo blocca congelandolo per sempre. Sono allora profili di donna moltiplicati all’infinito, sono ombrelli, fiori, maschere, paesaggi, sedie, barche. Sono soprattutto panneggi, stoffe movimentate e piegate in modo surreale, spinte verso una dimensione metafisica. Ecco appunto: la pittura di Naponelli è surreale e metafisica, assolutamente lontana dalla tradizione figurativa locale e vicina piuttosto a Magritte e a André Breton, per citare solo due nomi.

La sua bravura si legava ad un isolamento personale, e nasceva da una fantasia non ossessiva ma persino ironica e allegra, come i sogni dei bambini. Credo che questa abitudine a estrarre dalla mente le sue visioni e a renderle in pittura con colori densi, vivaci, stesi con precisione lenticolore sia la grandezza di Naponelli, la sua distanza dalla tradizione locale. Quasi una ribellione, una voglia di solitudine, una distanza forte e ambigua, nel senso di spezzare le regole e di inventare a tutti i costi immagini inesauribili e sorprendenti.

E i numerosi ritratti della zia Ines dai quali era partito già presagivano una maestria eccezionale. C’è un libro di sua proprietà che conservo, un volume che la cugina Silvia mi donò quando poco dopo la sua morte entrai con Elio Giuliani nella sua casa al porto: un volume in tedesco su Raffaello. S’intitola “Raffael“, è stampato a Berlino nel 1919 a cura di due grandi storici dell’arte come George Gronau e Adolf Rosemberg. Come a dire: le radici lontane vanno amate e rispettate, ma la necessità di esplorare se stessi e i propri sogni dev’essere coltivata per tutta la vita, magari con bravura eccessiva, brulicante e sempre immaginifica, nella casa in via della Sanità a Pesaro.

* storica dell’arte