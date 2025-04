Cento anni turistici: brindisi dei Signorini all’Imperial Sport

La famiglia Signorini ha festeggiato i 100 nel settore dell’accoglienza. Cattolichini, ma dal 1980 sono attivi su Pesaro: Roberto (foto) con l’Imperial Sport, un 4 stelle, quindi la sorella Lucia che manda avanti il Bellevue lungo viale Trieste, ed un altro fratello Paolo anche lui albergatore in città anche se ora ha una immobiliare. Una festa, per questo secolo nel campo dell’accoglienza, che è stata organizzata all’Imperial Sport e che ha visto la presenza dell’assessore alla Cultura e Turismo Daniele Vimini.

"Stiamo partendo con un po’ di incertezza per il quadro internazionale che non è favorevole e di questo fattore ne risentono più gli italiani – dice Roberto Signorini – che hanno un po’ di paura anche nello spendere. Comunque io in questo periodo di bassa stagione sto lavorando soprattutto con il mercato tedesco e poi in alta stagione sono molti gli ospiti che sono italiani. Il problema è capire dove va il mercato ed essere quindi molto flessibile nell’intercettare quali sono le esigenze dei clienti".

Un auspicio ed un suggerimento da dare alla città? "Sicuramente è quello di far vivere sempre di piu il centro storico e quindi il mio è anche un invito ai commercianti a tenere aperti anche di sera per mostrare una città viva. Questo è molto importante anche perché la nostra fortuna, che è poi di tutti alla fine, è che abbiamo il cuore della città che è a poche centinaia di metri dalla spiaggia e dagli alberghi. Il segreto per andare avanti? Guardare al futuro ed io sono dell’opinione che la qualità premi ed è anche molto importante avere collegamenti. In questi giorni di festa per i cento anni della mia famiglia nel campo dell’accoglienza ho organizzato una due giorni per i miei clienti più fedeli".

Un hotel già pieno di ospiti l’Imperial Sport, soprattutto tedeschi, ma anche famiglie che arrivano dalla Finlandia.