Cento atleti in campo per Ricky 2° Memorial Valentini alla Baia

Domani al Lido Pavarotti, in Baia Flaminia, si disputa la seconda edizione del Memorial Riccardo Valentini "Kishi Beach Bowl" torneo nazionale di flag football sulla spiaggia con squadre da tutta Italia. Quest’anno, con l’evento che si va consolidando, è dato in arrivo anche qualche giocatore che milita nella massima lega europea, oltre a vari atleti di spicco, come il capitano della Nazionale italiana di flag football. Il memorial, che coivolgerà oltre cento atleti, inizierà alle 10 del mattino e si concluderà con la finalissima, prevista attorno alle 18.30.

"E’ un bellissimo momento sportivo ma soprattutto una manifestazione che facciamo a scopo benefico – ricorda Iacopo Bertini, uno degli organizzatori -, pensata per raccogliere fondi a favore della famiglia di Riccardo, che dopo la sua improvvisa scomparsa ha lasciato, oltre alla compagna, un bimbo piccolo, Nico, che oggi ha tre anni".

Sono tanti gli amici che hanno voluto sostenere l’evento, comprendendo la situazione e volendo sostenere una giovane famiglia rimasta improvviamente senza il papà, oltre a dare la possibilità a pesaresi e turisti di ammirare gente che con la palla ovale ci sa fare.

"Infatti vorremmo ringraziare il Comune di Pesaro e tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano a far sì che quest’evento possa durare negli anni come Mooviscaviter, Ilva, Craf, Zest, Pagnoni, Rocketman, Kiosko e Tabaccheria del Porto. Inoltre, ci teniamo a citare le due ditte milanesi che collaborano con noi per creare gadget unici per l’evento come Snatch e Swaggers World Wide. Quest’anno ci sarà un dj set con Elion dj che, con la sua musica, renderà la giornata ancora più magnifica e, a raccontarla con le immagini, le meravigliose foto di Matteo Longoni".

Il modo più bello da parte dei suoi ex compagni per ricordare e onorare la memoria di un grande giocatore di football ed uno splendido ragazzo, strappato troppo presto alla sua vita due giorni prima del Natale 2023 lasciando sgomenti familiari e compagni di squadra. Una morte consumatasi a soli 28 anni in maniera tragica che ancora oggi si fa fatica ad accettare. Ma quello che conta è che il suo ricordo rimanga vivo ed è anche per questo che il "Kishi Beach Bowl" è stato creato.

