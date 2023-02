Cento telefonate all’ex in un giorno: operaio nei guai per stalking

Fino a 100 telefonate in un giorno. E quando lei gli rispondeva, lui sfogava la sua rabbia con insulti e minacce. Rabbia scatenata dal fatto che la ex non avrebbe rispettato i giorni stabiliti dal giudice sull’affido (condiviso) della figlia. All’ennesima chiamata, qualche settimana fa, la donna, una 30enne commessa pesarese, ha sporto querela. E per il suo ex, anche lui 30enne, pesarese, operaio, è scattata l’accusa di stalking e il divieto di avvicinamento alla presunta vittima. Ieri l’indagato, difeso dall’avvocato Alessandra Repaci di Urbino, durante l’interrogatorio di garanzia ha ammesso di aver chiamato tutte quelle volte, ma solo perché lei non gli rispondeva mai. Ha detto che lui voleva solo parlare della figlia. "Il codice rosso tutela più le madri che i padri – commenta Repaci – il mio cliente poteva essere più educato, ma non paziente perché la ex non ha rispettato le disposizioni del giudice. Non ha commesso alcuno stalking".