Centocinquanta anni fa apriva la Casa Raffaello

Ieri, 6 aprile, ricorreva il 150° anniversario dell’apertura di uno dei musei che ha segnato la storia del turismo italiano, la Casa di Raffaello. A crearlo fu l’allora “Regia Accademia Raffaello“ che era stata costituita solo 4 anni prima dal conte Pompeo Gherardi.

In breve i grandi d’Europa aderirono all’Accademia, dalla regina Vittoria d’Inghilterra, a re Giorgio V d’Inghilterra, ma anche eroi nazionali, nonché tutti i re d’Italia e poi letterati e personalità dell’Ottocento come Morris Moore, Manzoni, Tommaseo, Capponi, Cantù, Prati, Pascoli (già legato a Urbino dagli studi superiori) e, l’attuale re Carlo III d’Inghilterra, che divenne socio nel 1990 quando – ancora nel ruolo di principe di Galles – per la prima volta decise di esporre i propri acquerelli al pubblico mondiale.

Ma come nacque davvero il Museo?

"Il Museo della Casa natale di Raffaello – racconta il prof Luigi Bravi, presidente dell’Accademia Raffaello – nasce a seguito dell’eroica impresa con cui il primo presidente dell’Accademia, Pompeo Gherardi, è riuscito ad acquistare l’immobile, grazie ad una sottoscrizione internazionale e grazie al decisivo contributo del collezionista inglese John Morris Moore. Quando ancora esisteva solo la posta, l’Accademia riuscì a sensibilizzare nei fatti l’intero mondo, se solo consideriamo che arrivarono denari anche dall’Australia. Non solo, ma anche i ragazzi dei Licei d’Italia contribuirono inviando ai compagni del Liceo Raffaello di Urbino il proprio contributo. Altri inviarono oggetti ed opere d’arte battuti ad una lotteria. Con l’atto di acquisto del 6 aprile 1873, la Casa divenne proprietà dell’Accademia e quel giorno rimase aperta per consentire a tutti di far visita a quel sacro luogo".

E le opere contenute?

"Nel ’900 il museo ha potuto beneficiare di un corposo deposito di opere dalla Galleria Nazionale delle Marche e tuttora le stanze della Casa conservano dipinti e arredi depositati dal Grande Museo urbinate".

Quanto era diverso il Museo rispetto ad oggi? Quanto era esteso e cosa conteneva?

"Il Museo aveva una concezione diversa rispetto a quello che ci si attende oggi da una simile istituzione; era una gloria dell’Accademia, dei suoi soci ed era una sorta di sacrario dove essere presenti almeno con un dono, come fecero molte istituzioni europee (il Comune di Vienna, il re di Sassonia, il papa...). Se si considera che la Casa poi divenne sede dell’Accademia, quando lasciò il Realissimo di Palazzo Ducale, si può capire che molti spazi erano occupati dall’amministrazione e dalla Biblioteca che subito vi ebbe sede. Non si dimentichi poi che la casa dovette essere risanata nelle sue parti più bisognose".

Si ha un’idea del costo del biglietto nell’Ottocento?

"No".

Quali sono stati i visitatori più illustri, almeno a noi noti, in 150 anni?

"Tra gl’illustri visitatori bisogna considerare probabilmente Picasso secondo una tradizione orale tramandata nel maceratese. Il pittore, accompagnato da suo figlio avrebbe imposto le mani sul capo del piccolo dopo aver intensamente impugnato la macina dei colori presente nel Cortile della Casa".

A volte la Casa Museo è stata al centro di progetti di revisione espositiva: come cambierà in futuro? Va cambiata?

"Oggi la casa chiede di rileggere le sue collezioni e di rendere manifesti i suoi contenuti. A questo si era già messo mano, forti di stanziamenti statali che una cavillosa ostilità di certi uffici romani ha impedito di portare a compimento. Restano tuttavia chiare le idee e non si tarderà ad iniziare questo processo di revisione".

Ci sarà un evento per celebrare il 150° della Casa-Museo?

"In più di un’occasione torneremo a parlare di questo importante anniversario del Museo, anche e soprattutto in occasione della musealizzazione di un eccezionale ritrovamento che consentirà di ammirare per la prima volta una pregevole scultura lignea del XV secolo appena sarà terminato il restauro e appena ne sarà progettato l’allestimento".